Diyanet'te kurum idari kurul toplantısında alınan karar dikkat çekti: 'Gizli' denetim!

26 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Diyanet-Sen ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında gerçekleştirilen kurum idari kurul toplantısıda anlaşma sağlanan maddeler imza altına alındı.

Kurulda alınan kararlardan bazıları şöyle:

“4-6 yaş Kuran kurslarında çalışan personelin yaz Kuran kurslarında görev yapmalarının isteğe bırakılması hususunun değerlendirilmesi; taşrada personel maaşlarının yatırılacağı altyapı ve yeterli şubesi bulunmayan bankaların personelin bankacılık işlemlerinde aksaklık yaşamaması için şube sayılarını artırmaları hususunda çalışma yapılması, vaiz ve din hizmetleri uzmanlarının görev ve çalışma şartlarının yeniden değerlendirilmesi konusunda çalışma yapılması; hac ve umre görevlendirmelerinde yaş ve kota sınırlamasının kaldırılması hususunda çalışma yapılması; yaz Kuran kurslarında kurs açmak için yeterli öğrenci sayısının 10 kişi olarak belirlenmesi, öğrenci sayısının düşmesiyle ödenen ücretin kesilmemesi hususunda çalışma yapılması.”

Kurulda alınan bir karar ise dikkat çekti.

Bu karar da şöyle: “Murakıpların cami denetimlerine yönelik iş ve işlemlerinin gizlilik içerisinde yürütülmesi, Murakabe Defteri ile Ek-16 Din Hizmetleri Denetim Formu’nun sadece denetim geçiren görevlinin görebileceği bir uygulama ve sistem geliştirilmesi hususunda çalışma yapılması.”

Diyanet’in mevzuatına göre cami ve Kuran kursları ile buralarda görevli personelin çalışmaları murakıplar tarafından denetleniyor. Denetimler, camilerde namaz saatlerinde, Kuran kurslarında ise mesai saatlerinde yapılıyor. Her cami ve Kuran kursunda bir murakabe defteri bulunduruluyor.

Murakıplar da cami ve Kuran kurslarını denetledikleri zaman görüş ve tespitler ile gerekli gördükleri tavsiyeleri deftere yazarak imzalıyor. Murakıplar denetleme sonuçlarını ayrıca bir raporla müftülüğe de bildiriyor.

Kurum idari kurul toplantısında alınan karara göre, murakıp yani denetçilerin cami denetimlerine yönelik iş ve işlemleri gizlilik içerisinde yürütülecek. Denetçilerin deftere ve forma yazdıklarını da sadece denetim geçiren görevli görebilecek.