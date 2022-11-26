Diyanet'te kurum idari kurul toplantısında alınan karar dikkat çekti: 'Gizli' denetim!
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yetkili sendika olan Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen ile kurum arasında idari kurul toplantısında alınan karar dikkat çekti. Sendika ile Diyanet arasında imzalanan metne göre, cami denetimleri “gizlilik” içerisinde yürütülecek. Denetçilerin görüşlerini işledikleri denetim defter ve formunu da sadece denetim geçiren görevlilerin görebileceği bir sistem kurulacak.
Diyanet-Sen ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında gerçekleştirilen kurum idari kurul toplantısıda anlaşma sağlanan maddeler imza altına alındı.
Kurulda alınan kararlardan bazıları şöyle:
“4-6 yaş Kuran kurslarında çalışan personelin yaz Kuran kurslarında görev yapmalarının isteğe bırakılması hususunun değerlendirilmesi; taşrada personel maaşlarının yatırılacağı altyapı ve yeterli şubesi bulunmayan bankaların personelin bankacılık işlemlerinde aksaklık yaşamaması için şube sayılarını artırmaları hususunda çalışma yapılması, vaiz ve din hizmetleri uzmanlarının görev ve çalışma şartlarının yeniden değerlendirilmesi konusunda çalışma yapılması; hac ve umre görevlendirmelerinde yaş ve kota sınırlamasının kaldırılması hususunda çalışma yapılması; yaz Kuran kurslarında kurs açmak için yeterli öğrenci sayısının 10 kişi olarak belirlenmesi, öğrenci sayısının düşmesiyle ödenen ücretin kesilmemesi hususunda çalışma yapılması.”
Kurulda alınan bir karar ise dikkat çekti.
Bu karar da şöyle: “Murakıpların cami denetimlerine yönelik iş ve işlemlerinin gizlilik içerisinde yürütülmesi, Murakabe Defteri ile Ek-16 Din Hizmetleri Denetim Formu’nun sadece denetim geçiren görevlinin görebileceği bir uygulama ve sistem geliştirilmesi hususunda çalışma yapılması.”
Diyanet’in mevzuatına göre cami ve Kuran kursları ile buralarda görevli personelin çalışmaları murakıplar tarafından denetleniyor. Denetimler, camilerde namaz saatlerinde, Kuran kurslarında ise mesai saatlerinde yapılıyor. Her cami ve Kuran kursunda bir murakabe defteri bulunduruluyor.
Murakıplar da cami ve Kuran kurslarını denetledikleri zaman görüş ve tespitler ile gerekli gördükleri tavsiyeleri deftere yazarak imzalıyor. Murakıplar denetleme sonuçlarını ayrıca bir raporla müftülüğe de bildiriyor.
Kurum idari kurul toplantısında alınan karara göre, murakıp yani denetçilerin cami denetimlerine yönelik iş ve işlemleri gizlilik içerisinde yürütülecek. Denetçilerin deftere ve forma yazdıklarını da sadece denetim geçiren görevli görebilecek.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- Adını duyan şaşırıyor: 'Türkiye'de adaşım yok'
- 'Daha dur bu iyi günleriniz...'
- Vicdansızlığın adı siyaset oldu!
- Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor...
- Soylu'ya sert sözlerle yüklendi
- İstiklal Caddesi için yeni karar
- Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti
- O hastanenin şüpheli sicili
- Erdoğan'a yanıt verdi: Bak Recep Tayyip Bey!..