Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Camisi olmayan mahalle kalmamalı'

18 Kasım 2022 Cuma, 14:42

Ümraniye Müftülüğü tarafından yapılan Altınşehir Mahallesi’ndeki Hacı Reşit Kakı Camii, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla açıldı.

Programa ayrıca İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AKP Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

“İSTANBUL’UN SÜSÜ MİNARELERİ, KUBBELERİDİR”

Caminin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Cami medeniyetimizin en önemli unsurudur. İslam şehirlerinin medeni olmasının yolu camilerden geçiyor. Bir şehrin aydınlanmış bir şehir olabilmesi için orada cami olması lazım" dedi.

Erbaş, şöyle konuştu:

"Üç insanın amel defteri kapanmaz birisi cami, okul, kuran kursu yatıran, ikincisi hayırlı evlat yetiştiren anne, babalar üçüncüsü ise ilminden istifade edilen alimler. Şehirlerimiz camilerle süslenmeli, camisi olmayan mahalle kalmamalı. İstanbul’un süsü minareleri, kubbeleridir. Minareleri, kubbeleri görünmez hale getirin İstanbul’u atın bir kenara hiçbir şeye yaramaz. Minaresiz, camisiz şehir ruhsuz bir şehirdir. İstanbul’un üzerinden uçakla geçerken eğer cam kenarında oturuyorsak İstanbul’un ruhunu minareleri, kubbeleri görüyoruz. Cenabı hak bizi camilerden mahrum bırakmasın. Camilerin içini de inşa etmeyi nasip eylesin."

"CUMA GÜNLERİ 2 SAAT KADAR İZİNLERİ VAR, O YAŞLARDA ALIŞSINLAR"

Prof. Dr. Erbaş, “Mahallemizin gençleri çocukları burada olacak hocalarımız onları bekliyor. Camilerimizi gençlerimizle çocuklarımızla süslemeyiz. Ellerinden tutup onları camiye getirmeliyiz. Eğer okuldaysalar bu doğru değil ezan okunduğu zaman gençlerimiz gitsin. Cuma günleri 2 saat kadar izinleri var. O yaşlarda alışsınlar. Hocalarımız bütün camilerde namaz öncesi ve sonrası kuran, tefsir dersleri veriyor. Verilen emekler boşa gitmesin. Camilerimiz sadece ezan okunup namaz kılındıktan sonra kapısı kapanan yerler olmasın. İçini okul haline getirelim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, cumanız kabul olsun” diye konuştu.