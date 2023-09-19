Diyanet'ten 23 milyon liralık harcama: Sıcakla renk değiştiren, altın varaklı Kuran bastırılacak
Ocak-Ağustos 2023 döneminde 29,9 milyar TL harcayan Diyanet İşleri Başkanlığı, sıcakla renk değiştiren, altın varaklı Kur'an bastıracak. 160 bin Kur'an için özel bir şirketle 23 milyon 206 bin 900 TL’lik sözleşme imzalandı.
2023'teki 36,4 milyar TL’lik bütçesi itibarıyla altı bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı, altın yaldızlı ve varaklı Kur'an bastırmak için ihale düzenledi. İhale kapsamında 160 bin adet Kur'an bastırılacağı belirtildi.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; ihalenin şartnamesinde yer alan ayrıntılar dikkati çekti. Bastıracağı Kur'anların, sıcakla renk değiştiren kapaklı olmasını isteyen başkanlığın bazı özel talepleri, “Thinprint paper sınıfı altın yaldız, baskıyı parlak gösteren yüzeyi pürüzsüz-perdahlı, pantone yaldız çift kompenantlı. Kapak: İthal Mukavva Üzeri Termo (sıcakla renk değiştiren), PVC Cilt Bezi Sıvama (SOM-EGON Termo PVC Cilt Bezi veya Dengi)” şeklinde sıralandı.
Toplam 160 bin adet bastırılacak kitaplar için özel bir şirketle el sıkışıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile şirket arasında özel sipariş Kur'an basımı için 23 milyon 206 bin 900 TL’lik sözleşme imzalandı.
Özel sipariş Kuran baskı ihalesi ile birlikte başkanlığın Ocak-Ağustos 2023 dönemindeki toplam matbaa harcaması 150 milyon TL’ye ulaştı. Başkanlığın 2023'te gerçekleştirdiği bazı matbaa harcamaları, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına şöyle yansıdı:
- 2024 yılı takvimleri - 44,15 milyon TL
- Riyazü’s Salihin - 4,8 milyon TL
- Kur'an Yolu Meali - 4,2 milyon TL
- Dini Değerler Serisi - 1,13 milyon TL
- Bulmacalarla Dini Bilgiler - 848,3 bin TL
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