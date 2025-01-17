Diyanet’ten Erdoğan'ın 'boykot' çağrısına uygun cuma hutbesi

Yayınlanma: 17.01.2025 - 11:51

Güncelleme: 17.01.2025 - 11:52

Diyanet; AKP’nin politika ve açıklamalarına uygun cuma hutbesi yayınlamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamasında artan yaşam pahalılığına yönelik boykot çağrısı yaptı.

Erdoğan’ın kabine toplantısı öncesinde en düşük emekli maaşıyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapması beklenirken, kabine toplantısının ardından artan fiyat pahalılığına ilişkin “satın almama özgürlüğü” vurgusu yaparak yurttaşlara boykot çağrısında bulunarak; “Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır” dedi.

ERDOĞAN’IN BOYKOTUNA HUTBE

Diyanet ise dünkü cuma hutbesinde Erdoğan’ın boykotuna uygun bir hutbe verdi.

“İslam varlık sebebimizdir” adıyla okunan hutbede; “Yalana, aldatmaya ve hileye bulaşmadan; fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapmadan; kul ve kamu hakkına girmeden helal kazanç elde etmenin yollarını insanlığa İslam haber vermiştir” denilmesi dikkat çekti.

Hutbede; “İslam, bizim varlık sebebimizdir” denilerek; “Biz, onunla şeref bulur, onunla yüceliriz. O halde, İslam’ı istediğimiz gibi değil Yüce Rabbimizin emrettiği, Allah Resûlü’nün öğrettiği gibi yaşamaya gayret gösterelim. Giyimden kuşama, yemeden içmeye, alışverişten ticarete, aile hayatından akraba ve komşuluk ilişkilerine, hâsılı hayatın her anına ve her alanına İslamî değerleri aktaralım” denildi.