Diyanet'ten tepkileri 'şükürle azaltma' çalışması

Ekonomik krizin ağırlaşmasıyla birlikte Diyanet, “şükretme” çalışmalarını hızlandırdı. “Şükür” konulu cuma hutbesi veren kurumun ağustos ayı gündemi de “şükretme” oldu. Müftülükler, “Ailede Şükür” başlığıyla çevrimiçi sohbet düzenledi.

Sefa Uyar
03 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00
Diyanet'ten tepkileri 'şükürle azaltma' çalışması
Abone Ol google-news

Ekonomik krizin ağırlaşmasıyla birlikte iktidara yönelik tepkiler artarken Diyanet İşleri Başkanlığı “şükretme” çalışmalarını hızlandırdı. Çocuklara “Her ne halde olursak olalım şükretmeliyiz” diyen, “şükür” konulu cuma hutbesi veren Diyanet’in ağustos ayı gündemi de “şükretme” oldu. Ay boyunca çok sayıda il müftülüğü tarafından “Ailede Şükür ve Kanaat Bilinci” başlığıyla çevrimiçi sohbet düzenlendi.

Yalnızca bir ay içerisinde Antalya, Bartın, Batman, Düzce, Giresun, Mersin, Kars, Mardin, Karabük, Kırklareli ve Trabzon il müftülükleri tarafından aynı başlıkla sohbetler yapıldı. Sosyal medyada da yayımlanan söz konusu sohbetlerde, vaizler, din hizmetleri uzmanları veya müftü yardımcıları konuşmacı olarak yer aldı.

Yayınlarda, “şükretmeyen insanın tat alamayacağı, aldığı tadın geçici olduğu, şükür ile insanın insan olduğunun farkına vardığı, Allah’ı hatırladığı” belirtilirken “Müslüman’ın kanaatkâr olması gerektiği” kaydedildi. 


Ekonomik kriz diyanet Diyanet İşleri Başkanı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı Şükür

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler