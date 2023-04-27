Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren: 'Seçim öncesi gözaltılar manidar'

Yayınlanma: 27.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.04.2023 - 03:00

Diyarbakır merkezli 21 ilde önceki gün HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ile MYK üyesi Mahfuz Güleryüz’ün de aralarında yer aldığı siyasetçilere, gazetecilere, avukatlara, hak savunucularına ve sanatçılara Emniyet tarafından düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 128’e çıktı.

128 kişinin dosyasında avukat görüş kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Emniyet ifadelerine başlandı. Dosya için getirilen gizlilik kararı ise devam ettirildi.

(Nahit Eren)



Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, “Soruşturmada gizlilik karar olduğu için isimleri bilmiyoruz ama geniş bir yelpazede bir operasyon. Seçime yirmi gün kala böyle bir operasyon Diyarbakır merkezinde yapılmış olması da çok manidar. Seçim güvenliği açısından ise kaygı verici” dedi.

Basın Konseyi gazetecilerin gözaltına alınmasını kınadı. Yaptıkları açıklamada, “Gazeteciler terör operasyonu adı altında toplu halde gözaltına alınarak basın özgürlüğü yok sayılmaktadır. Bu durum kaygı vericidir” denildi.

