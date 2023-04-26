Oy ve Ötesi Derneği, OCR teknolojisi ile tutanak görüntülerini eş zamanlı olarak dijital veriye çevirecek: Şeffaf bir seçim süreci için...

Yayınlanma: 26.04.2023 - 17:58

Güncelleme: 26.04.2023 - 17:58

Kurulduğu 2014 yılından bu yana yerel ve genel seçimlerle birlikte toplamda 8 seçimde görev alan Oy ve Ötesi Derneği, İstanbul’da bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hande Turan, mevcut gönüllü sayılarını ve bu doğrultudaki hedeflerini paylaştı. Toplantıda 2023 seçimleri kapsamında sandıklarda elle yazılacak tutanak sonuçlarının hızla dijital veriye dönüştürülmesi amacıyla ilk kez kullanılacak olan OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojisi de uygulamalı olarak tanıtıldı.

Orkun, “OCR teknolojisiyle fotoğrafı çekilen sandık tutanaklarının verileri otomatik olarak sayısal hale getirilecek. Sandıklarda görev alan gönüllüler gün sonunda hazırlanacak tutanakları fotoğraflayarak sisteme yükleyecek. Bu veriler eş zamanlı olarak dijital veriye çevrilecek. Böylece sahadan gelen sandık verilerini çok hızlı bir şekilde doğrulama imkânına sahip olacağız. Hedefimiz her sandıktan tutanak görüntüsü elde edebilmek ve YSK sonuçlarına referans veri oluşturabilmek” dedi.

“Bu sayede siyasi partilerle hızlıca veri paylaşımı yapabileceğiz ve onlar da olası uyuşmazlıklar için zaman kaybetmeden YSK’ye itirazda bulunabilecekler” diyen Orkun, bu çalışma ile seçim sürecinin şeffaflığına katkı sağlamak istediklerini de ekledi.

38 BİN GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU ALINDI

Gönüllü sayılarına ve demografik verilerine ilişkin bilgiler veren Hande Turan da, “Toplam 38 bin gönüllü başvurusu aldık. 50 ilde planlanmış 101 eğitimimiz var ve bugüne kadar 7 ilde 15 eğitimi gerçekleştirdik. Toplam 2 bin gönüllüye ulaştık. Şu an için Kırıklareli, Kars, Erzurum, Gümüşhane, Ardahan öncelikli gönüllü ihtiyacımızın fazla olduğu iller” diye konuştu.

DEPREMZEDELERE BEDELSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK

Toplantıda adres kaydı deprem bölgesinde bulunan ve başka şehirde olan seçmenlerin, oy verme haklarını kullanabilmeleri için bir araya gelen AskıdaBilet Platformu da tanıtıldı. Platform sayesinde adres kaydının deprem bölgesinde olduğunu belgeleyen seçmenlerin oy kullanabilmesi için bedelsiz olarak bilet sağlanacak. Bilet talebinde bulunmak isteyen depremzede seçmenler, “www.askidabilet.com” adresi üzerinden başvuru formu doldurarak bilet talep edebilecek.

DEPREM BÖLGESİNDE SEÇİM GÜVENLİĞİ

Orkun, deprem bölgelerindeki sandık güvenliğini sağlamak için de çalışacak. Afet illerinde önceki seçimlerde kayıtlı seçmen sayılarını istatistiki olarak takip eden dernek, bu verileri değerlendirerek olası anomalileri tespit edebilecekleri bir matematiksel modelleme üzerinde de çalışıyor.