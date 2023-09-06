Diyarbakır Barosu'ndan MHP'li belediye meclisi üyesi hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 06.09.2023 - 11:10

Güncelleme: 06.09.2023 - 11:10

Diyarbakır Barosu, Sarıyer Belediyesi MHP’li meclis üyesi Mehmet Delihasan’ın Sarıyerspor ile Amedspor arasında oynanan maçla ilgili sözleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sarıyer Belediye Meclis üyesi bir şahıs tarafından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne yönelik nefret içerir sözlerinden kaynaklı, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Suçu (TCK madde 216/1)" kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Suç duyurusu metni için ??… — Diyarbakır Barosu (@Diyarbakirbaro) September 5, 2023

MHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Mehmet Delihasan’ın suç duyurusuna konu olan sözleri şu şekilde:

"Dün Sarıyerimizin ismini anmaktan dahi haya ettiğim bir takımla maçı vardı, biz de bu maça gittik. Stadımız tadilatta olduğu için Sarıyer kulübü maçlarını Maltepe’deki statta oynuyor. Dün maç esnasında bir takım olaylar yaşandı gerek tribünde gerekse de maç dışında. Başta sosyal medyada Sarıyer Spor Kulübünü çok güzel provoke eden, yalanlarla iftira atanlar başta olmak üzere bu terörle bağlantısı çok açık bir şekilde ortada olan takımı destekleyen, bununla da kalmayan Sarıyerimize karşı İstanbul’da oynanan maçın tüm masraflarını da karşılayan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu da ben buradan açıkça kınamak istiyorum. Çünkü terörün dağda, Meclis’te sahada, nerede olduğunun hiç bir önemi düşünüyoruz."