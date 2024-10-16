Diyarbakır’da DEM Parti’nin ‘yasaklı mitingi' ile ilgili 15 kişi daha gözaltına alındı

Yayınlanma: 16.10.2024 - 13:07

Güncelleme: 16.10.2024 - 13:07

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridi protesto etmek ve "Öcalan’ın durumuna dikkat çekmek" amacıyla DEM Parti'nin öncülüğünde, 13 Ekim Pazar günü yapılması planlanan miting, valilik tarafından yasaklandı. Bunun üzerine DEM Parti, basın açıklaması düzenledi. Emniyetin, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğullları’ın katıldığı basın açıklaması sırasında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilenlere yönelik operasyonları sürüyor.

Diyarbakır Valiliği’nde yapılan açıklamada, bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtilerek, 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:

“İlimizde 13 Ekim tarihinde DEM Parti milletvekilleri tarafından yapılan açıklama sırasında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 15 kişi daha bu sabah gözaltına alınmıştır. 8 şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir. Diyarbakır'ın huzurunu bozmak isteyenlere kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz."