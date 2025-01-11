Diyarbakır'da Erdoğan'ın güvenliği için 8 bin polis!
AKP'li Cumhurbaşkanı veRecep Tayyip Erdoğan'ın partisinin olağan kongresine katılmak üzere Diyarbakır'a gelmesi nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemi alındı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Diyarbakır İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere bugün kente gelecek.
Erdoğan'ın güvenliğini sağlamak için Diyarbakır’da 8 bin polis görevlendirildi.
Ekipler, kongrenin yapılacağı merkez Yenişehir ilçesindeki Elazığ Caddesi’nde yer alan Seyrantepe Spor Salonu’na ulaşan yollarda yoğun güvenlik önlemleri almış durumda.
Erdoğan, Diyarbakır'daki kongreninin ardından partisinin Şanlıurfa kongresine katılmak üzere kentten ayrılacak.
Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #diyarbakır #kongre
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni Yol'un Genel Başkanı belli oldu
- Şam ziyaretine 'Erdoğan' iptali
- Görüşmedeki isim konuşulanları aktardı
- Survivor Turabi ABD'deki yangında tüm servetini kaybetti
- 'Hiçbir onurlu cumhurbaşkanı...'
- Ünlü giyim devi resmen iflas etti
- Bu uyarıyı görenlerin emekli maaşı kesilecek
- İstanbul açıklarında deprem oldu
- Entübe edilmişti... Edip Akbayram'ın eşinden açıklama!
- Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı böyle ti'ye aldı