Diyarbakır'da Erdoğan'ın güvenliği için 8 bin polis!

AKP'li Cumhurbaşkanı veRecep Tayyip Erdoğan'ın partisinin olağan kongresine katılmak üzere Diyarbakır'a gelmesi nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemi alındı.

Diyarbakır'da Erdoğan'ın güvenliği için 8 bin polis!
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ANKA
Yayınlanma: 11.01.2025 - 10:57

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Diyarbakır İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere bugün kente gelecek.

Erdoğan'ın güvenliğini sağlamak için Diyarbakır’da 8 bin polis görevlendirildi.

Ekipler, kongrenin yapılacağı merkez Yenişehir ilçesindeki Elazığ Caddesi’nde yer alan Seyrantepe Spor Salonu’na ulaşan yollarda yoğun güvenlik önlemleri almış durumda.

Erdoğan, Diyarbakır'daki kongreninin ardından partisinin Şanlıurfa kongresine katılmak üzere kentten ayrılacak.


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #diyarbakır #kongre

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