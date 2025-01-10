Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı... Öcalan'a 'umut hakkı' konuşuldu
İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre Erdoğan-Bahçeli zirvesinde DEM Parti heyetinin görüşmeleri, terör örgütü lideri Öcalan'a umut hakkı, ev hapsi gibi formüllerin üzerinden geçildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yılın ilk görüşmesini dün yaptı.
Saray'da yapılan görüşmede Erdoğan’ın, 1 Ocak’ta 77 yaşına giren Bahçeli’nin doğum gününü tebrik ettiği öğrenildi.
Basına kapalı olarak yapılan görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.
'EV HAPSİ' FORMÜLÜ GÖZDEN GEÇİRİLDİ
İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre görüşmede Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısı ile başlayan yeni süreç kapsamında yaşanan gelişmeler de gündemdeydi.
Buna göre zirvede, Meclis'te DEM Parti heyetinin aralarında AKP ve MHP'nin olduğu siyasei partilere yaptığı ziyaretler konuşuldu.
Bu görüşmeler masaya yatırılırken ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve yol haritası ele alındı, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı', ev hapsi gibi formüllerin üzerinden geçildi.
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