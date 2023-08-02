Diyarbakır’da gerici miting: Hizbullah yandaşları ‘cihat çağrısı’ yaptı

Yayınlanma: 02.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2023 - 04:00

HÜDAR PAR Milletvekili Faruk Dinç’in konuşmasıyla başlayan mitingte PSP Genel Başkanı Adnan Akgönül’ün “Erdoğan’ın şahsında hükümete diyoruz ki, Avrupa Birliği’ne girişi gözden geçirin. Müslüman ülkelerin kendi birliklerini kurmaları için çalışın” sözleri dikkat çekti. Platformun onursal başkanı ve Hizbullah ile bağlantılı olduğu bilinen “İnzar” dergisi yazarı Mehmet Göktaş da konuşmacılar arasındaydı.

“İslama düşmanlık yapmanın bir bedeli olmalı ve ödettirmeli” diyen Göktaş, “Kitabımız ve peygamberimiz Allah’ın nurudur. Onun için bu nuru Avrupa’ya, Amerika’ya ve diğer ülkelere taşımak bizim görevimizdir” diyerek cihat çağrısında bulundu.

Dinç’in yanı sıra HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile genel başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz da mitinge katıldı. Katılımcılar arasındaki dikkat çeken isimlerden biri de “Hizbullah’ın tebliğcisi” Mehmed Beşir Varol oldu. Varol’un eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastının “talimatçısı” olduğu daha önce gündeme gelmişti.

