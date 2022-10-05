Diyarbakır'da 'Nagihan Akarsel' yürüyüşünde gözaltına alınan 6 kişi serbest

Diyarbakır’da bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde öldürülen Jineoloji Dergisi editörü Nagihan Akarsel ile ilgili basın açıklaması yaptıktan sonra yürüyüş düzenlemek istedi. Polisin müdahale ettiği eylemde gözaltına alınan 6 kişi, daha sonra serbest bırakıldı.

DHA
05 Ekim 2022 Çarşamba, 12:23
Diyarbakır'da 'Nagihan Akarsel' yürüyüşünde gözaltına alınan 6 kişi serbest
Abone Ol google-news

Diyarbakır’da aralarında HDP’lilerin de olduğu bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde öldürülen Jineoloji Dergisi editörü Nagihan Akarsel için dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan Hazal Park'ta basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın da olduğu grup yürüyüş yapmak isteyince polis izin vermedi.

Uyarılara rağmen slogan atarak ilerleyen gruba polis müdahale etti. 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyete götürülen 6 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 


diyarbakır Nagihan Akarsel yürüyüş

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler