Diyarbakır'da 'Nagihan Akarsel' yürüyüşünde gözaltına alınan 6 kişi serbest
Diyarbakır’da bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde öldürülen Jineoloji Dergisi editörü Nagihan Akarsel ile ilgili basın açıklaması yaptıktan sonra yürüyüş düzenlemek istedi. Polisin müdahale ettiği eylemde gözaltına alınan 6 kişi, daha sonra serbest bırakıldı.
Diyarbakır’da aralarında HDP’lilerin de olduğu bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde öldürülen Jineoloji Dergisi editörü Nagihan Akarsel için dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan Hazal Park'ta basın açıklaması yaptı.
Açıklamanın ardından aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın da olduğu grup yürüyüş yapmak isteyince polis izin vermedi.
Uyarılara rağmen slogan atarak ilerleyen gruba polis müdahale etti. 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyete götürülen 6 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
- ''İnsanlık kalmamış''
- Sokak hayvanları için seferber oldular
- Kanadı kırılan yılan kartalının tedavisi devam ediyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
En Çok Okunan Haberler
-
- O gece kritik bir isim aramış ve...
- AKP’nin karşı hamlesi belli oldu
- Kırşehir'de doğalgaz patlaması!
- 6 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- AKP'den Ankara'da geri adım
- AKP'nin 'üyelik' oyunu Meclis'e taşındı
- 'Attığı bütün imzalar geçersiz sayılmalı'
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- CHP, HDP ve İYİ Parti'nin önergeleri reddedildi