Diyarbakır’da sokak ortasında vurulan Hilal Kar’ın ailesi Cumhuriyet’e konuştu

Yayınlanma: 31.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.07.2024 - 04:00

Kadın cinayetleri ve şiddet her geçen gün artıyor. 23 Haziran’da Diyarbakır’da Hilal Kar (33), sokakta yürüdüğü sırada önceden ilişki yaşadığı Mehmet Demirhan tarafından ateşli silahla katledildi. Olayın üzerinden bir aydan fazla bir süre geçmesine karşın şüpheli bulunamadı. Hilal Kar’ın ailesi ve avukatı olayla ilgili Cumhuriyet’e konuştu.

‘ÜZERİNDE BASKI KURUYORDU’

Kar’ın kardeşi Ebru Kar, ablasının şüpheli Demirhan’dan olaydan önce şikâyetçi olduğunu ancak daha sonra şikâyetinden vazgeçtiğini dile getirdi. Kar, “Ablam o şikâyetten sonra bir daha şikâyette bulunmadı. Çünkü ablamı, ortak çocuklarını göstermemekle tehdit ediyordu. Sistematik bir şiddet vardı. Daha sonra fail ablamdan ayrıldı. Bir buçuk yıldır ayrılardı. Ancak ayrıyken de sürekli ablamı taciz ediyor ve ‘Çalışmayacaksın, işe gitmeyeceksin’ diyordu. Hatta olaydan önce de ablamın işyerine giderek tehdit etmiş” dedi. Kamuoyuna çağrıda bulunan Kar, “Şüphelinin bir an önce bulunmasını ve sürecin hızlanmasını istiyoruz” dedi.

Ailenin avukatı Eda Kar Burakmak ise soruşturmada eksiklikler olduğuna vurgu yaparak “Kamera kayıtları incelendiğinde şu an şüphelenin hangi tarafa gittiği bulunabilirken sonuç alınamıyor. Şu an şüpheli nerede? Türkiye’de mi değil mi? Biz de bilmiyoruz. Bilgi sahiplerinden sadece bir kişinin ifadesi alınmış. Ailesinin ifadesinin alınması gerekiyor. Kamera kayıtları incelenmemiş, bilgi sahiplerinin ifadeleri yeterli düzeyde alınmamış. Sadece arama kararı çıkartılmış ve arama kararı yeterli değil” diye konuştu.