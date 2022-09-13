Diyarbakır'da yakalanmışlardı: 'Muskada suikast planı'nda 2 kişi tutuklandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındayken yakalanan ve birinin boynundaki muskada kentte görevli 2 polise yönelik suikast planı ortaya çıkan 4 şüpheliden 2'si ‘Terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Silvan ilçesinde 5 Eylül günü terör örgütü PKK/KCK'nin şehir merkezlerindeki yapılanması YPS'ye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen Ö.F., E.T., İ.S. ve F.S.'nin bulunduğu otomobil durduruldu. Yapılan aramada 1 savunma tipi el bombası ve 1 suikast tabancası ele geçirildi.
Şüphelilerin üzerindeki aramada ise birinin boynundaki muskada, kentte görev yapan 2 polisin araç plakaları, geçiş güzergahları ve geçiş saatleriyle suikastın yapılacağı yerin yazılı olduğu not ele geçirildiği belirtildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ö.F. ve E.T. ‘Terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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