Doç. Dr. Çeri’nin 1.5 yıldır alıkoyduğu belirtilen oğlunun annesine iadesine karar verildi

Yayınlanma: 18.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.08.2024 - 04:00

Çocuk ve genç psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri, 11 Kasım 2017’de Litvanya vatandaşı Dr. Monika Çeri ile evlendi. Çiftin, 21 Mayıs 2018’de B.A.Ç. isimli erkek çocukları dünyaya geldi. Çeri çifti, 17 Ağustos 2022’de Litvanya’da anlaşmalı olarak boşandı. Vilnius Şehir Bölge Mahkemesi, anne ile babanın karşılıklı rızasına dayanarak müşterek çocuğun ikamet yerinin anne tarafından belirlenmesine hükmederek yılın belli zamanlarında babanın çocuğunu görmesine karar verdi. Anne Monika Çeri, 2022’nin kasım ayında çocuğu, babası Veysi Çeri ile görüştürmek üzere Türkiye’ye geldi. Antalya’da yaşayan baba Çeri, 3 Kasım’da oğlunu aldı ancak “şiddet gördüğü” gerekçesiyle çocuğu annesine teslim etmedi. Veysi Çeri velayeti almak için Antalya Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, geçici velayeti baba Çeri’ye verdi.

1.5 yıldır oğlunun alıkonulduğunu ve kendisine gösterilmediğini öne süren Monika Çeri, Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazarak süreci başlattı. Başsavcılık, Veysi Çeri hakkında, “uluslararası çocuk kaçırma ve çocuğun iadesine ilişkin” davaname düzenledi. Aile mahkemesinde dava açıldıktan sonra geçici velayetin baba Çeri’ye verilmesi kararı kaldırılarak çocuk kaçırma davasının sonucunun beklenilmesine karar verildi. Antalya 6. Aile Mahkemesi’nde görülen ve 3 Temmuz’da karara bağlanan “çocuk kaçırma” davasında mahkeme, B.A.Ç’nin annesinin yaşadığı Litvanya’ya iadesine hükmetti. Veysi Çeri’nin avukatları karara itiraz etti.

Mahkeme gerekçeli kararında çocuğun anneye muhtaç yaşta bulunduğu, babanın bu hali ile haksız olarak çocuğu alıkoyduğu, çocuğun anneye iadesi halinde fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz kalacağının ispatlanamadığı belirtildi.