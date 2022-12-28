Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu yarın cezaevine girecek

28 Aralık 2022 Çarşamba, 16:03

Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, eski Sağlık ve Devlet Bakanı hakkında; 26 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili bir yazısı gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştı.

(Rıfat Serdaroğlu)

Açılan davada, Serdaroğlu’nun savunmasının alınmadığı ve hükmün de gıyabında kurulduğu öğrenildi. Serdaroğlu’nun, hakkındaki 2 ay 17 gün hapis cezası kapsamında yarın İzmir Aliağa 4 Nolu Kapalı Cezaevi’ne gireceği belirtildi.

Hakkındaki kararı değerlendiren Serdaroğlu, yazılı açıklamasında; “Bu olaylar bizi korkutmaz. Laik cumhuriyet ve Atatürk düşmanları ile her şartta mücadeleye devam edeceğiz. Bize bu zulmü yaşatan siyasetçi- bürokrat kim varsa, hesabını mutlaka bağımsız Türk yargısı önünde verecektir. Geçmişte sorduğumuz gibi korkması gerekenler, Bahçeli’nin dediği ‘Hazine soyguncuları’ ve ‘Kandil uşaklarıdır.’ Laik cumhuriyeti, Atatürk İlke ve Devrimlerini asla sahipsiz bırakmayacağız. Değerlerimize uzanan bu yobaz elleri kıracağız” değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE'DE SÜLALE YÖNETİMİ VARMIŞ"

Cumhuriyet.com.tr'den Sinem Nazlı Demir'e konuşan Serdaroğlu, "Bu yüz karası bir karar. Bizim savunma hakkımız elimizden alındı. Kesinleştikten sonra haberim oldu. Polis geldi ve 'Cezaevine girmeniz lazım' dedi. Yarın gidip İzmir Ailağa 4'nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim olacağım" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de tek adam yönetimi var sanıyorduk, sülale yönetimi varmış" diyen Serdaroğlu şunları kaydetti:

"2018 senesinde Bilal Erdoğan doktora yapmaya İtalya'ya gitmişti. Hakkında kara paradan soruşturma açıldı. Sonra da bu mesele mahkemeye döndü, babasının beyanatları da vardı. Ben de bunları yazdım. Hukukun bu kadar ayaklar altına atıldığını ilk defa görüyorum. Türk milleti toplu şekilde ayağa kalkarsa mücadele edilir. Onların hakkından Türk milleti gelecektir. Son günlerini yaşıyorlar, her yere saldırıyorlar."

NE OLMUŞTU?

Doğru Parti lideri Serdaroğlu, 26 Eylül'de "Dünya rekoru okçu Bilal'de" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. "İlk kez, Dünya çapında bir derneğin çalındığını gördük…" diyen Serdaroğlu özetle şunları kaydetmişti:

"Bilal Oğlan, 2012 yılında Kanada’da Rus bilim adamı Alexey Kylasov tarafından kurulan ve dünyanın dört tarafında şubeleri olan “Dünya Etnospor Derneği'nin” (EWS) adının üzerine oturmuş ve kendi kendini “Genel Başkan” ilan etmiş!

Dernek bir açıklama yaparak, kuruluş tarihini-kurucuların isimlerin açıkladı ve sahte dernek hakkında yargıya başvuracaklarını açıkladı.

“Biz at üstünde destanlar yazmışız” diyen ve 15 gün Vali korumasında kahramanca askerlik yapan Okçu Bilal Oğlan ise derneği Kırgızistan’da kurduğunu açıkladı!

EWS, Kırgızistan’dan derneğin kuruluşu ile bilgi isteyince, aldığı yanıt; “Kırgızistan’da böyle bir dernek yoktur” oldu…

Deveye, “boynun niçin eğri” diye sormuşlar, “nerem doğru ki” demiş!

Vergiden muaf tutulan birkaç vakıf sahibi kim? Bilal Oğlan!

Tek seferde elin Arabından 100 (Yüz) Milyon Dolar bağış alan kim? Bilal Oğlan!

Kendini, Valilere karşılatan kim? Bilal Oğlan!

AKP’li Belediyelerden vatandaşın malı olan arazileri bedavaya kapatan kim? Bilal Oğlan!

İtalya’ya “Doktora vermeye” gidip de veremeyen kim? Bilal Oğlan!

İtalya’da hakkında “Kara Para suçlamasında” bulunulan kim? Bilal Oğlan!

Gürcistan pasaportu ile İtalya’dan gizlice kaçan kim? Bilal Oğlan!

Cumhurbaşkanının resmi heyetine yetkisiz olarak katılan kim? Bilal Oğlan!

Erdoğan şu sözü tüm Türk Milletinin önünde söylemişti;

“Hırsızlık oğuldan babaya değil, babadan oğula geçer!”

Hırsızlık kimden kime geçer, hangi şerefsiz baba, oğluna hırsızlığı geçirir onu ben bilemem ama “Bağış Alma” huyu, babadan oğula değil, oğuldan babaya geçiyormuş!"