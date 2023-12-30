Doğu Perinçek, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı hedef aldı: 'Araplara karşı birden Atatürkçü kesildiler'
İktidara yakınlığıyla bilinen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suudi Arabistan’da oynanması planlanan ancak ‘Atatürk yasakları’ nedeniyle iptal edilen Süper Kupa finaline ilişkin, “Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerini Türkiye'de Atatürkçü mevziilerde görmüyoruz. Suudi Arabistan'da birden Atatürkçü kesildiler” dedi.
‘Atatürk’ yasaklı skandal Süper Kupa finali organizasyonu
nedeniyle kamuoyu ile siyasilerin Suudi Arabistan, Türkiye Futbol Federasyonu
ve hükümete yönelik tepkileri sürüyor.
Son olarak Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise Fenerbahçe
ve Galatasaray’ı hedef aldı.
İktidara verdiği destekle bilinen Perinçek, X hesabından
yaptığı ve yoğun tepki alan ilginç paylaşımında, “Türk takımlarına Suudi
Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya
ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla
çıkmalıydı. O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi” ifadelerini
kullandı.
“ONLARI YÖNLENDİRENLER VAR”
“Galatasaray ve Fenerbahçe neden Almanya'ya veya Fransa'ya
giderken Atatürkçü değiller de tam Suudi Arabistan Çin ve İran'la iyi
ilişkilere yönelince Atatürkçü kesildiler?” sözlerini sarf eden Perinçek, "Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerini Türkiye'de Atatürkçü mevziilerde
görmüyoruz. Suudi Arabistan'da birden Atatürkçü kesildiler. Onları yönlendiren
var. Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimleri Türk milletiyle Arap ülkelerinin
arasını açmak isteyen emperyalistlere alet oldular” iddiasında bulundu.
“ARAPLARA KARŞI BİRDEN ATATÜRKÇÜ KESİLDİLER"
Perinçek, Suudi Arabistan’ın haklı olduğunu ima ederek
paylaşımının devamında şunları söyledi:
“Olayı iyi anlayalım. Her ülkenin egemenliği var. Her ülkenin hukuku var. Suudi Arabistan'da maç yapmayı kabul ettiğinize göre, o ülkenin egemenliğine ve hukukuna saygı göstereceksiniz. ABD ve İsrail'in dolduruşuna gelmeyeceksiniz. ABD emperyalizmine, Avrupa emperyalizmine, İsrail siyonizmine karşı Atatürkçü mevziide olmayanlar, Araplara karşı birden Atatürkçü kesildiler. Mustafa Kemal, Batı emperyalizmine karşı savaşın kahramanıdır ve Arap ülkelerinin ve halklarının dostudur.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Uzman isimden ‘yanardağ’ uyarısı: ‘Patlama yapabilir'
- Suudi Arabistan'dan açıklama
- Mehmet Demirkol sinirden kendinden geçti!
- Maça çıkmayacaklar...
- Süper Kupa maçı iptal edildi!
- '2. Sayfa' bitti, İrem Derici'nin paylaşımı gündem oldu
- TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'Süper Kupa' önerisi
- Ali Koç'tan tokat gibi cevap!
- Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımına AKP'li isimden tepki