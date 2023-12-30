Doğu Perinçek, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı hedef aldı: 'Araplara karşı birden Atatürkçü kesildiler'

Yayınlanma: 30.12.2023 - 15:55

Güncelleme: 30.12.2023 - 15:55

‘Atatürk’ yasaklı skandal Süper Kupa finali organizasyonu nedeniyle kamuoyu ile siyasilerin Suudi Arabistan, Türkiye Futbol Federasyonu ve hükümete yönelik tepkileri sürüyor.

Son olarak Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise Fenerbahçe ve Galatasaray’ı hedef aldı.

İktidara verdiği destekle bilinen Perinçek, X hesabından yaptığı ve yoğun tepki alan ilginç paylaşımında, “Türk takımlarına Suudi Arabistan'da yakışan Filistin dayanışmasıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine karşı mücadele pankartlarıyla çıkmalıydı. O zaman Arap halkıyla yürek yüreğe birleşirlerdi” ifadelerini kullandı.

“ONLARI YÖNLENDİRENLER VAR”

“Galatasaray ve Fenerbahçe neden Almanya'ya veya Fransa'ya giderken Atatürkçü değiller de tam Suudi Arabistan Çin ve İran'la iyi ilişkilere yönelince Atatürkçü kesildiler?” sözlerini sarf eden Perinçek, "Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerini Türkiye'de Atatürkçü mevziilerde görmüyoruz. Suudi Arabistan'da birden Atatürkçü kesildiler. Onları yönlendiren var. Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimleri Türk milletiyle Arap ülkelerinin arasını açmak isteyen emperyalistlere alet oldular” iddiasında bulundu.

“ARAPLARA KARŞI BİRDEN ATATÜRKÇÜ KESİLDİLER"

Perinçek, Suudi Arabistan’ın haklı olduğunu ima ederek paylaşımının devamında şunları söyledi:

“Olayı iyi anlayalım. Her ülkenin egemenliği var. Her ülkenin hukuku var. Suudi Arabistan'da maç yapmayı kabul ettiğinize göre, o ülkenin egemenliğine ve hukukuna saygı göstereceksiniz. ABD ve İsrail'in dolduruşuna gelmeyeceksiniz. ABD emperyalizmine, Avrupa emperyalizmine, İsrail siyonizmine karşı Atatürkçü mevziide olmayanlar, Araplara karşı birden Atatürkçü kesildiler. Mustafa Kemal, Batı emperyalizmine karşı savaşın kahramanıdır ve Arap ülkelerinin ve halklarının dostudur.”