Doğu Perinçek'e 'Suriye' ve 'Esad' soruşturması!

Yayınlanma: 08.12.2024 - 16:39

Güncelleme: 08.12.2024 - 18:37

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında, terör örgütü HTŞ öncülüğündeki cihatçılar tarafından devrilen Suriye yönetimiyle ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Perinçek hakkındaki soruşturmayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek hakkında 7/12/2024 tarihinde Tv100 isimli medya organında canlı yayın sırasında yapmış olduğu ve Devletimizin genel milli güvenlik politikasına aykırı şekilde, Suriye ülkesinde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusunu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övücü sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanmıştır"