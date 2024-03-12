Doktorun temizlik yaptığı iddiası Meclis gündeminde

Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:29

Güncelleme: 12.03.2024 - 11:29

Faaliyete geçtiği günden bu yana problemleri katlanarak artan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde doktorların temizlik yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı. CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması için soru önergesi verdi.

“İzmir Bayraklı'da açılan şehir hastanesinin en büyük sorunu personel eksikliği” diyen Deniz Yücel, “Yeterli personel çalıştırılmadığı için hizmet aksamaları yaşanıyor. Yüklenici firmanın sorumluluklarını yerine getirmemesinin faturasını da doktorundan hemşiresine, teknisyeninden memuruna tüm sağlık çalışanları ödüyor. Doktorun, ameliyathane temizlediği, hemşirenin hasta taşıdığı nerede görülmüş? Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırıyor ve derhal bu skandala son verilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ AKP İKTİDARLARI DÖNEMİ, SKANDALLARIN DÖNEMİ”

AKP iktidarları döneminde hayata geçirilen ve Erdoğan’ın “hayalim” dediği şehir hastaneleri, yurttaşa dert yükü olmaya devam ettiğini aktaran Yücel, “Bir hastane düşünün ki ameliyathanelerin temizliğini doktorlar yapıyor. Hastaları ve malzemeleri ise hemşire ve teknisyenler taşıyor. Yapılan açıklamalara göre; yüklenici firma üstlendiği temizlik, taşıma, yemek, güvenlik gibi hizmetleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmiyor. Bunun faturası da sağlık çalışanlarına ve hastalara kesiliyor. Üstelik İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde, sterilizasyon hizmetleri de düzgün şekilde yerine getirmediği için ameliyatların da aksadığı iddia ediliyor. Sağlık hizmeti veren bir kurumda sterilizasyon hizmetinin aksaması büyük bir skandal! AKP iktidarının skandalları bitmek bilmiyor” diye konuştu.

“ŞİMDİ DE DOKTORU GÜVENLİK GÖREVLİSİ Mİ YAPACAKSINIZ?”

Acil servislerde güvenlik elemanı sayısının yetersiz olduğuna, şehir hastanesinin çok büyük bir alana yayılmış olması nedeniyle güvenlik elemanlarının hızlı bir şekilde olaylara müdahale etmekte geciktiğine ve hastanede sadece bir polis memurunun görev yaptığına da değinen CHP’li Yücel, “Doktorları temizlik görevlisi yaptınız yetmedi, güvenlik elemanı yok diye şimdi de doktorları mı güvenlik görevlisi yapacaksınız? Yemekhane hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle personel çoğu zaman yemek yiyemeden, karnı aç bir şekilde çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor. Şimdi böyle bir hastane henüz kendi doğal niteliklerini dahi yerine getiremiyorken sağlık hizmetini nasıl verecek?” dedi.

CHP’Lİ YÜCEL’DEN SAĞLIK BAKANINA SORU ÖNERGESİ

AKP’nin “sağlıkta reform” adı altında, sağlık kurumlarını ticarethaneye dönüştürdüğünü, ülkede nitelikli sağlık hizmetine erişimin neredeyse imkânsız hale geldiğini dile getiren Yücel’in Bakan Koca’nın cevaplaması üzerine verdiği soru önergesi ise şöyle: