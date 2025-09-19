Dokuz kişinin tutukluluğuna devam kararı verilirken duruşma 27 Kasım’a ertelendi: ‘Kent uzlaşısı’ davasında bir tahliye

“Kent uzlaşısı” gerekçesiyle CHP’li belediyelere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 10 belediye yöneticisi dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ikinci kez hâkim karşısına çıktı.

13 Şubat’tan bu yana tutuklu bulunan sanıklar hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşmayı çok sayıda avukat ve aile yakınının yanı sıra; Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP ve DEM Partili milletvekilleri takip etti. Kapasitenin yetersiz olması gerekçesiyle bazı aile yakınları ve basın mensupları mahkeme salonuna alınmadı. Duruşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı.

Savcılık mütalaasında, bir önceki duruşmadaki taleplerini tekrar ederek sanıkların tutukluluğunun devamını talep etti. Suçlamaları reddeden ve tahliyelerini isteyen tutuklu sanıkların beyanlarının ardından savunma avukatları söz aldı.

İnsan Hakları Derneği Eşbaşkanı avukat Eren Keskin, “Silahların bırakılması isteniyor. Siz hayatında hiç silah görmemiş kişileri bu suçlamayla yargılarsanız bu durum örgütlenme özgürlüğüne gölge düşürmek olur. Tam da müvekkilimizin durumuna denk düşen AYM kararları var. Tutuksuzluk kararları var. Burada da aynı durum söz konusu” dedi. Duruşmada verilecek kararın tarihi olduğunu söyleyen avukat Sinan Zincir ise “Bu ülkede şu anda bir süreç işletiliyor ve bu süreç barışa olan güveni tazelemek, insanların barış beklentisini sağlamak için çok önemli. Tutukluluk hakkında sonlandırma kararı vermenize ve barışa inanan insanların yüreklerine biraz da olsa su serpmenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat’ın tahliyesine, diğer dokuz sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 27 Kasım’a ertelendi. Mahkeme heyeti ayrıca bir sonraki duruşma için, dijital materyallerin sanıklara yönelik kısmını istedi.

ÖZGÜR ÇELİK’TEN SÜREÇ VURGUSU

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yaptı. İstanbul’un 16 milyon kişinin yaşadığı bir metropol olduğuna işaret eden Çelik, “İstanbul Türkiye’nin dört bir yanından insanların birlikte yaşadığı, birlikte ürettiği bir kent ama İstanbul’da Kürtlerin batı illerinde söz sahibi yapılması, yerel yönetimlerde söz sahibi yapılması ifadeleriyle arkadaşlarımız tutuklandı. Türkiye’nin siyasi yelpazesinin neredeyse bütününün kardeşliği, barışı, demokrasiyi konuştuğu bir dönemde bu uygulamaların bir an önce ortadan kaldırılması gerekir” dedi. Tiryaki ise “Bu hukuksuzluk değil, açıkça Kürt düşmanlığıdır, Kürt’ün iradesinin yok sayılmasıdır” diye konuştu.