Donald Trump'tan Ankara'da 'İran' açıklaması: 'Ateşkes benim için bitti'

NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dün gece İran'a yaptıkları saldırıya ilişkin de konuşan Trump, "Tahran nükleere sahip olmamalı. İran’ı dün akşam sert vurduk. İran ile ateşkes bitti" dedi.

İspanya'ya da tepki gösteren Trump, ikili ticaret ilişkilerini durduracaklarını açıkladı ve 'NATO için iyi bir ortak olmadığını' öne sürdü.

NATO'dan istedikleri 'verimi' alamadıklarını belirten Trump, "NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım. Biz koruyoruz ama onlar destek olmuyor" dedi.

ABD Başkanı, Erdoğan-Netanyahu gerilimine ilişkin yorumunda da “Türkiye'nin kendisi sayesinde savaşa İran'ın yanında girmediğini” ileri sürdü.