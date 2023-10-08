Dört maaşlı bürokrat! CHP'li Cevdet Akay: Çürümüşlüğün göstergesi

Yayınlanma: 08.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.10.2023 - 03:00

Bakanlıkta “bakan danışmanı” olarak görev yapan Murat Gül’ün, aynı zamanda bakanlığa bağlı kamu iktisadi teşebbüs olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde (DHMİ) daire başkanı olduğu ortaya çıktı. Bakan danışmanlığı görevine bu yıl getirilen Gül, daire başkanlığı görevini ise 2021’den bu yana yürütüyor. Ancak Gül’ün görevleri bununla sınır değil.

Gül; Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletmesi için kurulan ve Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) ve Türk Hava Kurumu’nun (THK) ortaklığında faaliyet yürüten Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketi’nin (HEAŞ) de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

(Cevdet Akay)

Konuyu Meclis’e taşıyan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Gül’ün üç görevinin yanı sıra görev tazminatıyla birlikte toplam 4 maaş aldığının iddia edildiğini belirtti.

‘ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN GÖSTERGESİ’

Duruma tepki gösteren Akay, “AKP iktidarı liyakatsiz yaptığı atamalarla yandaşlarını çifter maaşlarla beslerken, vatandaşlarımızı da açlık sınırının altında bıraktığı maaşlarla yokluk içinde yaşamaya mahkûm ediyor. Vatandaşlarımız yoksulluğun pençesinde kıvranırken birilerinin zevki sefa içinde yaşaması, vatandaşımızın alın terine vicdanları sızlamadan göz dikmeleri ne yazık ki çürümüşlüğün bir göstergesi” dedi.