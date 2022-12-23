Dört muhalif partiden Erdoğan'a anayasa değişikliği için şartlı 'evet' dedi

23 Aralık 2022 Cuma, 04:00

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun, AKP’nin hazırladığı ve “türban serbestisi” ile “ailenin korunmasını” içeren anayasa değişikliği teklifine ilişkin partisinin “eğiliminin evet yönünde” olduğunu açıklamasının ardından, 6’lı masanın 4 bileşeninin de tutumu netleşmeye başladı.

Demokrat Parti (DP), Gelecek Partisi, Saadet Partisi (SP) ve DEVA Partisi’nin eğilimi de “evet” yönünde. Ancak bu 4 parti “evet” demek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, “TBMM’de 400 ‘evet’ oyu çıkması halinde, teklifi referanduma götürmeme” güvencesi istiyor.

4 partinin yetkilileri de teklife ilişkin “benzer” değerlendirmede bulunuyor. Yetkililer, “milliyetçi ve muhafazakâr çizgide yer alan partiler açısından başörtüsü serbestisini öngören maddeye bir itirazlarının bulunmadığına” dikkat çekiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teklifle ilgili daha önce “referanduma” dikkat çektiği belirtilirken “Erdoğan eğer anayasa değişikliğini siyaset üstü görüyorsa, bu konuda güvence vermeli. Başörtüsü serbestisinin anayasal güvence altına alınmasına karşı değiliz. Ancak teklif, TBMM Genel Kurulu’nda 400 milletvekilinin ‘evet’ oyuna karşı referanduma götürülmek istenirse, burada samimiyet aranmaz” değerlendirmesi yapılıyor.