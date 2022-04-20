DP Genel Başkanı Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Gelecek Partisi Genel Merkezinde ziyaret etti.

AA
20 Nisan 2022 Çarşamba, 17:51
DP Genel Başkanı Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti
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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Merkezinde basına kapalı yapılan görüşme 50 dakika sürdü.

Öte yandan 6'lı masanın liderleri Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde 24 Nisan'da gerçekleşecek iftar programında bir araya gelecek. 


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