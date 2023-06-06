DP’li Aksoy, Suriyelilerin doğum yaşı ile doğum oranını karşılaştırdı, tabloyu özetledi: Demografik yapı değişiyor

Yayınlanma: 06.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.06.2023 - 04:00

Demokrat Parti (DP) Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Türkiye’nin demografik yapısının hızlı bir şekilde dönüştürüldüğünü ve buna müdahale edilmezse Büyük Orta Doğu Projesi’nin (BOP) gerçekleşeceğini öne sürdü. Aksoy, Türkiye ve Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin doğum yaşı ile doğum oranını karşılaştırdı.

Aksoy, “Suriyeliler mesela 15 yaşından itibaren doğum yapmaya başlıyor, biz de ise doğum yaşı ortalama 29. Dolayısıyla aramızda 14 yıl var. O 14 yıl arasında zaten onlar birçok çocuğunu doğurmuş olabilir. Dolayısıyla bizim çocuklarımızın yaş gruplarıyla onların çocuklarının yaş grupları çok farklı ve nihayetinde onlar çocukları 15 yaşına geldiğinde tekrar bir doğurganlık söz konusu oluyor” dedi.

Bu durumun olumsuz olarak etkileyeceğini dile getiren Aksoy, “İşgücü olarak çok ciddi anlamda etkilenecek. İkincisi sosyolojik, demografik yapı tamamen değişiyor. Çünkü hükümet gelen yabancıların herhangi bir şekilde bir eğitim programının içinden geçirmiyor. Zaten çok orantısız bir nüfus olduğu için entegre olmaları mümkün değil zaten. Kaldı ki 15 yaşında bir çocuk zaten reşit değil ve 16 yaşından altında doğum yaptığında zaten bizim hukukumuza tamamen aykırıdır. Yani çocuk istismarına giriyor. Bu insanları geçici koruma kimlikleriyle doğum yapıyorlar. Dolayısıyla bizim sağlık sistemimiz onların doğurganlığını da finanse ediyor. Nüfusun tamamen dönüşmesini biz finanse ediyoruz bir yandan”

DEVLET AKLI LAZIM

Aksoy sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Suriye’yle geri gönderme eylem planı hazırlanması gerekiyor. Yarın bu insanlar bizim karşımıza kolluk kuvvetlerimiz olarak çıkacak, orduda çıkacak, yargıda çıkacak. Tamamen bir mikro milliyetçilikle kendi milletlerinin bu topraklarda var olmasının yasal yollarla, devlet imkânlarıyla bizim üzerimizde bir hüküm sağlayacaklar. Bu yüzden biz bu tehlikeleri, tehditleri görmek zorundayız. Savaş 2018’de bitti. Bu insanlar yaklaşık 12 senedir ülkemizdeler ve artık finanse edemiyoruz. Çünkü biz gerçekten çok ciddi fakirleştik. Dolayısıyla burada bir rasyonel bir devlet aklıyla yaklaşmamız lazım.”