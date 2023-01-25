DP'li Aksoy uyuşturucu dosyasını açtı: Metamfetamin ve fuhuş zirvede

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 22:22

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 22:22

Demokrat Parti (DP) Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy YouTube kanalında hazırladığı Kervan Yolda Dizilmez programında Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Suat Kızılhan'ı konuk etti. Bursa'daki uyuşturucu krizini masaya yatıran Aksoy, artan bağımlılık oranından hangi tür uyuşturucu maddelerin kullanıldığına kadar bir çok konuyu Kızılhan'a sordu.

Özellikle 25-30 yaş aralığındaki kişilerde özellikle kullanımın arttığını ve insanların uyuşturucu maddelerini antidepresan olarak rahatlamak için kullandıklarını belirten Kızılhan, ülke genelindeki uyuşturucu kullanımının 10 milyonun üzerinde olduğunu Bursa'da ise 500 bine vardığını ifade etti.

Kızılhan ayrıca kullanımı en yaygın maddenin metamfetamin olduğunu söylerken, bu maddenin ülkeye girişinin 2011-2012 yıllarında Afganlarla birlikte olduğuna dikkat çekti.

"ÜLKE GENELİNDE 10 MİLYONUN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU KULLANIMI VAR"

İlay Aksoy: Bursa’da en çok hangi uyuşturucu maddeler kullanılıyor, kaç yaş grubu kullanıyor, uyuşturucu kullanım oranı ne kadar ve nedenleri neler?

Suat Kızılhan: Uyuşturucu bugün ülkemiz adına yüksek boyutlara gelen bir olgu, bir gerçek, beka sorunu bana göre. Yani dernek başkanı olarak söyleyeyim bunu, uyuşturucunun boyutu öyle yüksek ki devlet ve millet kendi imkanlarıyla mücadele verse sadece belli bir noktaya kadar yol alma şansına sahip. Şu anda ülkemizde, uyuşturucunun boyutu bugün analiz yapılsa, gerçekten milyonları aşan bir boyuta geliyor. Yani öyle 1-2 milyon değil ülke genelinde 10 milyonun üzerinde uyuşturucu kullanımı var.

En kötü tarafı bunun uyuşturucu satışlarının oldukça rahat bir şekilde yapıldığı bir ortam içerisindeyiz. Sanki kimse onlara müdahale etmiyor, istedikleri şekilde davrandıkları bir durum göze çarpıyor. Önceden yalnızca devlet nezdinde uyuşturucunun boyutu biliniyordu ama şu anda millet tarafından da artık biliniyor herkesin bildiği bir konu haline geldi.

Bursa’da normalde insanların anlatımına göre değil, bizlerin analiz ve görüşmeleri ve bizlerin bağımlı yakınlarıyla görüşmeleri neticesinde, bugün uyuşturucu kullanımının 500 bine kadar geldiğine eminiz.

"UYUŞTURUCU KULLANIMI 10 YAŞA KADAR DÜŞTÜ"

İlay Aksoy: Ağırlıklı erkekler mi kullanıyor, yoksa kadınlarda da kullanımın arttığını görüyor musunuz?

Suat Kızılhan: Genel bir analiz yapayım, normalde şu anda uyuşturucu kullanımı gerçekten 10 yaşında kadar düştü. Kız, erkek çocuğu farketmeden dediğim gibi 10 yaşında düştükten sonra yani en yüksek tabanlı 50-55 yaşlarına kadar uzanıyor. Çoğunlukla erkekler tabi ama şu son 3-5 senede kız çocuklarımız ve kadınlar üzerinde daha çok yoğunlaştı.

Bu satıcı dediğimiz bu uyuşturucuyu dağıtan sistem, bu şekilde daha hızlı bir yol aldıkları için kız çocuklarımızı ve kadınlarımızı kullanıyor. Yani onları ağa düşürerek, bu batağa düşürerek sadece uyuşturucu kullanımı değil, hem satıcılıkta hem içicilikte hem de fuhuşta kullanıyor. Uyuşturucu ve fuhuş hemen hemen paralel. Yani bunlar öyle bir hale geldi ki hızlı bir şekilde yayılmasının en büyük özelliği kız çocukları ve kadınlar.

"ÜLKEMİZE İLK 2011-2012 YILLARINDA KİMYASAL UYUŞTURUCU GİRDİ"

İlay Aksoy: Çok çeşitli maddeler var piyasada ama özellikle bir madde çok daha hızlı koşuyor diğerlerinden... En yaygın madde hangisi?

Suat Kızılhan: İlk başlarda bu iş bonzai dediğimiz maddeyle başladı. Bu zamanla biraz daha değişik isimlerde farklı kimyasallarla görülmeye başladı.Ülkemize ilk kimyasal girişi 2011-2012 yıllarında oldu.

İlay Aksoy: Kimyasaldan bahsettiğiniz metamfetamin değil mi, peki ülkeye ilk ne zaman geldi?

Suat Kızılhan: 2011-2012 yılları; bonzai, metamfetaminin giriş tarihleri... 2011 2012 yılları arasında Türkiye'ye giriş yaptı. İlk zamanlar dediğim gibi bonzaiyle yol aldılar, metamfetamine döndüler. Şu anda metamfetamin sadece yaygın olarak tek kullanılan madde. Diğerlerini artık kullanmıyorlar. Hem ucuz, sürümden kazandıkları için, satıcı kesim herkesin alabileceği bir seviyeye düşürdüğü için.

"ÜLKEYE GELEN METAMFETAMİN YÜZDE 100 GELEN YABANCILAR İLE İLGİLİ"

İlay Aksoy: Peki 2010-2011 yılı diyorsunuz. Türkiye tarihinde, 2011 yılından itibaren çok köklü bir değişiklik yaşandı. Açık kapı politikası uygulandı. Açık kapı politikasıyla birlikte AK Parti milyonlarca yabancının adete ülkemize girmesine izin verdi, şimdi metamfetaminin Türkiye'ye girişi yabancılarla ne kadar bağlı.

Suat Kızılhan: Bizim yaptığımız analizlere göre yüzde 100 onlarla bağlı bir sistem.

Tabi şimdi zaten metamfetaminin hammaddesi Afganistan’ da üretiliyor. Bütün ülkelere dağıtıyor o yıllarda kapının açılması, göç olayının o yıllara denk gelmesi bu maddenin de göç beraberinde ülkemize girmesi demektir.

Sürekli Afganistan, İran üzerinden ülkemize ham madde olarak geldi. Şu anda ülkemizde büyük şehirlerde imalathane dediğimiz şeyler çoğu illerimizde var ama bunları üreten yine Afganlar.

"PİYASADAKİ METAMFETAMİNİN TOPTANCILARI AFGANLAR"

İlay Aksoy: Bugün piyasada bulunan metamfetaminin, esas toptancıları diyelim Afganlar mı?

Suat Kızılhan: Tabi ki onlar. İmalathanelerde de bu işi bilen onlar, bunun imalatını çok iyi biliyorlar, nasıl bir madde olduğunu da çok iyi biliyorlar. Türkiye’deki bu işin başındaki her kimse bunlar bunların tekelinde. Bu insanları belli noktalara getirerek ürettiriyorlar. Direkt Afganistan üretilip gelmiyor.

Ham madde Afganistan’dan buraya getiriliyor burada kurulan laboratuvarlarda pişiriliyor dağıtım burada yapılıyor.