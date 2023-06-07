DP'li İlay Aksoy'dan Mehmet Şimşek'e zor soru

Yayınlanma: 07.06.2023 - 20:17

Güncelleme: 07.06.2023 - 20:17

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek’e bir dizi soru yöneltti.

Ülkedeki göçmen sorununa dikkat çeken Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, şu soruları sordu:

“Sayın Mehmet Şimşek'e şunu sormak istiyorum: Göçle mücadele etmeden ekonomiyi nasıl düzeltecek? Göç, şu an elimizde kara bir delik, dipsiz bir kuyu. Sürekli gider. Öte yandan çok büyük bir kayıt dışı ekonomi... Peki bununla mücadele etmeden nasıl ekonomi düzelecek? Önce bununla yüzleşmesi lazım. Ardından mücadele etmesi lazım

"YABANCILAR İÇİN BİR GİRİŞİM VAR MI?"

Biz kemer sıkarken, bizim vergilerimizin üstüne, giderlerimizin üstüne sürekli vergi binerken, bizim paramız sürekli devalüe olurken, dolar 1 gün içinde 2 lira artarken, yabancılar için bir girişim var mı? Bizim bugün bütün hastanelerde kullandığımız malzemeler dolar bazında, bu giderlerimizi nasıl kontrol altına alacak? Sayın Mehmet Şimşek'in önünde en büyük soru şudur; Göç ile mücadele etmedikten sonra ekonomiyi nasıl düzeltecek? Güvenlik giderlerimizi nasıl karşılayacağız?”