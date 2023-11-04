DP'li İlay Aksoy'dan Yerlikaya'ya çağrı: İhbar hattı kurulmalı

Yayınlanma: 04.11.2023 - 20:10

Güncelleme: 04.11.2023 - 20:10

İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları sürerken DP'li İlay Aksoy'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Aksoy, X hesabında bugün yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek, vatandaşların da ihbarda bulunabileceği bir hat kurulması gerektiğine dikkat çekti.

"HÜCRE EVİ GİBİ KİRALANAN EVLER BİLDİRİLEBİLİR"

İlay Aksoy'un açıklaması şöyle:

"Sayın Ali Yerlikaya; bir nevi 'tedarik zinciri'ni takip etmek çok önemli, ancak vatandaşlarımız da bu sürece dahil edilmelidir. 23 Nisan, Atatürk tarafından çocuklarımısa armağan edilen ulusal bayramımız. Oysa bu kaçaklar en çok çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atıyor. Önerim şudur ki '234' diye bir ihbar hattı kurun, vatandaşlarımız binalarında bulunan hücre evi gibi kiralanan evleri sizlere ihbar etsin. Bu sorun hep emniyet mensuplarımız sadece üstün gayretiyle çözülmez, halkın desteğiyle çözülür. Operasyonlarda bulunan ve başarılı sonuçlar alan tüm Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum."