DRI direktöründen 'meşruiyet' uyarısı
Uluslararası Demokrasi Raporlama (DRI) Direktörü Michael Meyer-Resende’den ikinci tur için “toplumsal meşruiyet” uyarısı geldi.
Deutsche Welle’de yer alan habere göre hukukçu Meyer-Resende, Türkiye’deki seçim sürecinin “kusurlu” olduğuna işaret ederken “Otoriter hükümetlerin seçimlerden toplumsal meşruiyet devşirmelerine izin vermemeliyiz” uyarısında bulundu.
Meyer-Resende, şunları kaydetti:
“Sanki sonuçları önceden belirlenmemiş, normal seçimlerin yapılmakta olduğu izlenimi yaratılıyor. Yansıtılan bu resim, muhalefetin yenilgiye uğratılması için gerekli koşulların on yıldan uzun bir süredir hazırlanmakta olduğu gerçeğini gölgede bırakıyor.”
Muhalefetin değişim için momentum yaratmak zorunda olduğunu, seçimleri kazanmanın mümkün olduğuna inanmayan bir muhalefetin seçmeni de ikna edemeyeceğini, seçimleri boykot etme çağrılarının yükseleceğini aktardı.
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