DSİ’nin inşaatında göçükte kalarak can veren işçilerin yakınları isyan etti:

Yayınlanma: 28.07.2024 - 04:26

Güncelleme: 28.07.2024 - 04:26

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 14 Temmuz’da Devlet Su İşleri’nin (DSİ) içme suyu isale hattı çalışması yapılırken göçük meydana geldi. Toprak yığını altında kalan işçilerden Celal Yıldırım (74), Ramazan Okul (29) ve Burusk Şeyhmus Yapıştıran (29) yaşamını yitirdi. Göçük altında kalarak yaşamını yitiren Yapıştıran’ın kuzeni Cihan Yapıştıran Cumhuriyet’e konuştu.

‘CİNAYET DİYEBİLİRİZ’

Olayda birçok ihmal olduğunu söyleyen Yapıştıran, “Kuzenim şimdiye kadar hiç şehir dışında çalışmaya gitmek zorunda kalmamıştı. Ekonomik sorunlardan dolayı hayatında ilk kez Aydın’a çalışmaya gitti. 14. gününde de yaşamını yitirdi. Normalde oto tamirciliği yapıyordu. Ailesini geçindirmek için çalışıyordu. 1.5 yıl önce babasını kaybetti. Evin tüm yükü onun omzundaydı. Bir kız kardeşi ve annesi var onlara kuzenim bakıyordu” dedi.

Yapıştıran, “Olay yerini gidip gördüm. Yaşananlara ihmaller zinciri ve cinayet diyebiliriz. Kazı yönetimyle ilgili birçok sorun mevcut. İşin tekniğini bilen herkes bunu söylüyor. Derin kazılan bir kuyuda hiçbir önlem alınmamış. Göçük olma ihtimali göz önüne alınmamış. Orada 5 metrelik kazılar var genişliği de dar. Kazı tam sulama kanalının dibinde yapılmış. Toprağın çatlama ve su sızması olma ihtimali var. Toprağın sıvılaşabileşme ihtimalini dikkate almamışlar” ifadelerini kullandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENİYOR

Kurtarma ekiplerinin de geç müdahale ettiğini söyleyen Yapıştıran, “Benim kuzenim ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak hızlı müdahale edilmediği için kurtarılamadı” dedi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Yapıştıran, bilirkişi raporunu beklediklerini söyledi.

DSİ’NİN SORUMLULARI NEREDE?



Yaşamını yitiren 74 yaşındaki Celal Yıldırım’ın oğlu Cem Yıldırım, olayın ardından yalnızca şantiye şefinin tutuklandığını hatırlattı. Yıldırım, “Şirket yetkilileri neden gözaltına alınmadı. DSİ’nin sorumluları nerede? Sahanın denetlendiğine ilişkin ellerinde bir tane tutanak var mı?” diye sordu.

