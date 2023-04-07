DSP-AKP anlaşması! Handan Toprak Benli 'Siyasi beklentileri var' demişti

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 17:19

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 17:44

Demokratik Sol Parti (DSP), AKP'nin seçim ittifakı teklifiyle ilgili kararını açıkladı. Buna göre DSP, cumhurbaşkanı seçiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek. DSP, ayrıca milletvekili seçimlerine de AKP listesinden katılacak.

Anket sonuçlarında bir türlü beklediği oy düzeyine ulaşamayan AKP'nin Cumhur İttifakı'nı büyütmek adına yaptığı bu son hamlenin nasıl bir sonuç getireceği merak konusu. Öte yandan DSP'yi bu karara götüren sürece ilişkin, partiyle ocak ayında yollarını ayıran eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin o dönem yaptığı istifa açıklaması yeniden akıllara geldi.

"RAHATSIZ OLDULAR, TUTUKLANDIM"

Handan Toprak Benli, genel başkan yardımcılığı görevinde bulunduğu Demokratik Sol Parti’den ocak ayında istifasını açıklamıştı. Benli, açıklamasında, tutuklanmadan önce DSP'yi altılı masaya yakınlaşması için girişimlerde bulunduğunu belirtip "Altılı Masayı oluşturan siyasi partilerin genel merkezlerinde ilgili genel başkan yardımcılarıyla birçok görüşme gerçekleştirmiştim. Ancak bu çalışmalardan rahatsız olanlar tarafından; muhalefet belediyelerini itibarsızlaştırmaya yönelik, önceden hazırlanmış ve yargıyı kullanarak yapılan bir operasyona dâhil edilip, 1 Nisan 2022’de gözaltına alındım, haksız ve hukuksuz olarak tutuklandım" demişti.

"SİYASİ BEKLENTİ İÇİNDELER"

Benli, kendisini istifaya götüren sebebi açıklarken de "Seçime bu kadar az bir süre kalmışken, Demokratik Sol Parti’nin, iktidara ve iktidarın hukuksuz uygulamalarına karşı herhangi bir tepki koymadığını, hatta bazı siyasi beklentiler içinde olduğunu, aynı zamanda iktidarın bana karşı yaptığı yasadışı uygulamalara da sessiz kaldığını ne yazık ki gördüm" ifadelerini kullanmıştı.