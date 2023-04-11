DSP'de tepki istifaları sürüyor: İki isim de CHP'ye geçti

Yayınlanma: 11.04.2023 - 11:09

Güncelleme: 11.04.2023 - 11:52

Demokrasik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamasının ardından DSP Yunak İlçe Başkanı Hüseyin Atıcı ve önceki dönem DSP Tuzlukçu İlçe Başkanı Nevzat Şahin, parti üyeliklerinden istifa ederek CHP'ye katıldı.

Her iki ismin CHP rozetini, CHP Konya 1. sıra milletvekili adayı Barış Bektaş ve Konya İl Başkanı Bekir Yaman taktı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

CHP’ye katılımlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Barış Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

"DSP Yunak ilçe başkanı Hüseyin Atıcı ve yönetim kurulu ve DSP Tuzlukçu önceki dönem ilçe başkanı Nevzat Şahin partilerinin Cumhur İttifakı’na katılması nedeniyle istifa ederek partimize katıldılar. İl Başkanımız Sn. Bekir Yaman ile birlikte kendilerine CHP rozetlerini takma onurunu yaşadık."

DSP Genel Başkanı Aksakal'ın seçimde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklamasına tepki gösteren genel başkan yardımcıları Onur İste, Dilara Tambova ve Selçuk Karakülçe de istifa etmişti.