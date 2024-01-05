Düğün hazırlığındaymış! Kırmızı bültenle aranan fuhuş patroniçesi de Nilufar Mirxanova da Türkiye'de çıktı
Dünyanın birçok ülkesine yabancı uyruklu seks işçisi sağladığı iddiasıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Nilufar Mirxanova, Kafes-28 operasyonuyla Çanakkale'de yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından "Kafes-28" operasyonuna dair bir açıklama yapmıştı. Yerlikaya, operasyon kapsamında 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 56 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Yakalanan o 56 şüpheliden birinin dünyanın birçok ülkesine seks işçisi sağladığı iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ‘Madame Claude’ lakaplı Nilufar Mirxanova olduğu öğrenildi.
Sabah gazetesinin haberine göre istihbarat timleri; Özbekistan uyruklu 40 yaşındaki Nilufar Mirxanova,'nın Türkiye bağlantılarını da tespit etmek amacıyla şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan teknik takip sonucu Mirxanova'nın Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbeskistan uyruklu bir çok kadını yasadışı yollarla Türkiye'ye sokarak aracılar vasıtasıyla genelevlere pazarladığı belirlendi. Mirxanova'nın bu yöntemle aylık kazancının 1 milyonun üstünde olduğu tespit edildi.
"DÜĞÜNÜMÜZ OLACAKTI, ŞAŞKINIM"
Nilufar Mirxanova'nın 15 gün önce Küçükkuyu Belediyesi Nikah Sarayı'nda sahte belgelerle esnaflık yapan M.Ş. ile oturum alabilmek için evlendiği ortaya çıktı. Habere göre M.Ş., "Uzun süredir beraberdik. Bana Özbekistan'da ifadeye gitmediği için arandığını söylemişti. Ama detaylı bir şey anlatmadı. Şaşkınım. Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum. Yazın da düğünümüz olacaktı. Bir yanlış anlaşılmanın olduğuna inanıyorum " dedi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliye'ye sevk edilen Nilufar Mirxanova, Özbekistan'a gönderildi.
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