Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümünün ardından Karabük'te korkunç iddia: Fuhuş çetesi mi var?

Yayınlanma: 15.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.04.2023 - 03:00

Karabük’te Filyos Çayı’nda ölü halde bulunan 17 yaşındaki Gabonlu öğrenci Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun soruşturması kapsamında serbest bırakılan D.A., geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Dina’ya yönelik taciz ve zorla fuhuş iddiaları da gündemdeki yerini koruyor.

Öte yandan Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Avukatı Kerim Bahadır Şeker, Karabük’te 16 yaşındaki siyah bir kıza fuhuş yaptırıldığını iddia etti.

Şeker, “16 yaşında bir siyah kız çocuğuna otelde fuhuş çetesiyle zorla fuhuş yaptırıldığını ve basıldığını duydum. Karabük’te artık çete, örgüt ya da öyle bir kumpas mı var? Örgütlü şekilde mi çalışıyorlar amaçları nedir?” dedi.

‘SON DEĞİL BAŞLANGIÇ’

Şüpheli olarak tutuklanan D.A’ya ilişkin konuşan Şeker, “D.A’nın tutuklanması bir son değil bir başlangıç. Çünkü olayın başlangıcıyla alakalı bizim elde edemediğimiz çok farklı bulgular var. Bizim kanımızca kesinlikle adli kontrolle serbest bırakılan iki kişinin de bu cinayette parmağı var. Bunlardan biri İ.Ç. ve diğeri S. Ç.” ifadelerini kullandı.

PARA TEKLİF ETMİŞLER

Dina’nın annesinin attığı mesajları açıklayan Şeker, “Mesajlarda, ‘Anne bana 300 bin frank teklif ettiler. Birlikte olmak istiyorlar’ diyor. Bununla alakalı delilleri dosyaya sunacağız” dedi.

(Kerim Bahadır Şeker)

‘SÖYLENTİLERİ DUYDUM’

Bahsi geçen 16 yaşındaki kız hakkındaki fuhuş iddialarını duymadığını belirten Karabük Barosu Başkanı Emrah Köklü, bölgedeki fuhuş çetesi iddialarına ilişkin ise “Afrika kökenli öğrencilerde bir fuhuş durumu var. Zorlanıp zorlanmadıkları hususunu bilmiyorum ama Karabük’te bu söylentiler benim de kulağıma geldi” açıklaması yaptı.

(Emrah Köklü)



Gabonlu Dina’nın şüpheli ölümüne ilişkin Köklü, “Barolar Birliği ve birçok kadın hakları platformu beni aradı. Kadın hakları çok zor bir mücadele. Sonrasında kadın düşmanlarının eline koz verecek bir durum olmasın diye bekledik. Bir teyakkuz durumunda da hazırız” şeklinde konuştu.