Akşener’den korkunç iddia: 'Oteli olan polis müdürleri fuhuş için…'
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, oteli olan polis müdürlerinin olduğunu ve bu otellerde fuhuş için kimsesiz, öksüz kızlara fuhuş yaptırıldığını iddia etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün İstanbul Şile’de düzenlenen istişare toplantısında çok önemli iddialarda bulundu.
Akşener, oteli olan polis müdürlerinin olduğunu ve bu otellerde fuhuş için yetiştirme yurtlarında kalan kimsesiz, öksüz kızlara fuhuş yaptırıldığı iddiasında bulunarak “Eski İçişleri Bakanı olarak özellikle takip ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Oteli olan polis müdürleri var” diyen Akşener, o otellerde fuhuşun da ötesine geçilerek “devletin yetiştirme yurtlarında barınan kimsesiz, öksüz kızlara fuhuş yaptırıldığını” söyledi Akşener şu ifadeleri kullandı:
“Bir konu daha var, eski İçişleri Bakanı olarak özellikle takip ediyorum. Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde, fuhuşun ötesi, öksüz kızlar çalıştırılıyor.”
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