‘Fuhuş oteli’ iddiasında ismi geçen Beker’den Akşener’e: ‘İspat edemezse, istifa etsin’

Yayınlanma: 23.11.2023 - 15:02

Güncelleme: 23.11.2023 - 15:02

Kısa süre önce İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker hakkındaki iddiaları yalanladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ‘fuhuş oteli’ iddiasında adı geçen Beker "Eğer Akşener'in bahsettiği bensem grup toplantısında açıklasın, ben değilsem bunu düzeltsin, ispat edemezse genel başkanlıktan istifa etsin" dedi.

Beker'in söz konusu olay hakkında şu ifadeleri de kullandı:

“Emniyet müdürleri kimse onların ismini vereceksiniz. Ümit Dikbayır'ı 5 sene önceki bir tacizden dolayı disipline sevk ediyorlar. Disipline sevk ettiklerini duyurduktan sonra akşam bu iddia çıktı.

Açık net söylüyorum. Ne oteli bilirim ne de sahibini tanırım. Ne de olayda bahsedilen emniyet mensuplarının ismini duydum Hiçbir şekilde tanımam, görüşmem olmamıştır. Partide etkili bir genel başkan yardımcılığı yapmış, Sakarya milletvekili sayın Ümit Dikbayır hakkında çıkan, asılsız belden aşağı iddialar benim için bardağı taşıran son damla olmuştur.

Bunun üzerine, kendimi ve ailemi ve inandığım değerleri korumak adına İyi Parti üyeliğinden istifa ettim."