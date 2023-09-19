Dülger: İfadelerimi muğlak geçmişler

Yayınlanma: 19.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde uğradığı taşlı saldırıyla ilgili 28 kişi hakkında “silahlı ve basit yaralamaya teşebbüs” suçundan dava açıldı.

İddianamede sanıkların, “taş değil kozalak, çiçek, erik” attık” ifadelerine yer verilmişti. İddianameyi değerlendiren CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, “Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı suç duyurusuna benim suç duyurumu da dahil etmişler ancak ifadelerimizi muğlak geçmişler” dedi.

YANIMDAN KAYA GEÇTİ

Kafasının yanından kaya parçalarının geçtiğini söyleyen Dülger, “İl başkanı yaralanmamış denmiş. Yaralanmadım ama kafamın yanından çakmaklar, taşlar, kaya parçaları geçti. Bana değmedi ama milletvekilimize değdi, oradaki insanlara değdi. Biz bu olayın örgütlü olduğunu, saatler öncesinden planlandığını 20 metre kadar yakınımıza geldiklerini söylemiştik ama bunlardan hiç bahsedilmemiş. Bunları da mahkeme sürecinde kayda geçiririz” ifadelerini kullandı. Dülger, “Güvenliğimizin yeterince sağlanmaması gerekçesiyle kamu güvenliğinden şikâyetçi olduk. Emniyet ve valiliği de suç duyurusuna eklemiştik. Muhtemelen bu şikâyetimizle ilgili yakında takipsizlik verirler” dedi.