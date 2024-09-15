Dün Bahçeli'ye davetiye verdi, bugün istifa etti

Dün ziyaret ettiği MHP lideri Devlet Bahçeli'ye oğlunun 'sünnet' davetiyesini veren MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, bugün "sağlık sebepleri" gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Dün Bahçeli'ye davetiye verdi, bugün istifa etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 13:46

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, partisindeki görevinden istifa ettiğini duyurdu. 

Demirbaş, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı istifa açıklamasında kararına "sağlık sorunlarını" gerekçe gösterdi.

Demirbaş açıklamasında "Kıymetli ülküdaşlarım, değerli hemşehrilerim yaklaşık 2 yıldır şan ve şeref ile yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevini, sağlık sebeplerinden dolayı; bayrağı daha yukarılara taşıyabilmek adına hür iradem ile bırakmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

DÜN 'SÜNNET DAVETİYESİ' VERMİŞTİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Başkanlığı görevinden istifa eden Murat Nuri Demirbaş, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Demirbaş, görüşmede Bahçeli'ye 21 Eylül'de oğlu için yapacağı sünnet töreninin davetiyesini verdi. 

Bahçeli ile fotoğraf da çektiren Demirbaş, o kareyi sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafta sünnet töreni için hazırlanan davetiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elinde görüldü.

Demirbaş, fotoğrafı paylaşırken de "Türk Dünyasının Bilge Lideri, Saygıdeğer Genel Başkanımız Dr. Devlet BAHÇELİ beyefendiyi ziyaret ederek emir, talimat ve hayır dualarını aldım. Allah başımızdan eksik etmesin. Saygıdeğer Genel Başkanımızın tüm Kocaeli’ye selamları var" demişti. 

 

 

 

 

 

 

 


Etiketler: #Devlet Bahçeli #MHP #kocaeli

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