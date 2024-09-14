Bahçeli talimat vermişti: MHP'nin 'Aile Kurumu Çalıştayı' başladı

Yayınlanma: 14.09.2024 - 12:38

Güncelleme: 14.09.2024 - 12:38

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Güçlü Türk Aile Yapısı, Sağlıklı Toplum ve Lider Ülke Türkiye" vizyonu çerçevesinde ATO Congresium'da iki gün sürecek "Aile Kurumu Çalıştayı" başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Yurdakul, devletin ve toplumun korunmasının aileyi korumakla mümkün olacağına dikkati çekerek, çalıştayı milli dava şuuruyla, ailenin beka meselesi olduğu bilinciyle, Türk aile yapısını korumak, geliştirmek ve geleceğe hazırlamak için düzenlediklerini ifade etti.

Yurdakul, uzun süredir aile kurumunu yıpratan ve yozlaştıran dolaylı unsurların etkisiyle, "artan boşanmalar ve şiddetin başrol oynadığı mutsuz aileler, azalan evlilik ve doğum oranları, yükselen yalnızlaşma ve topluma kayıtsız bireyselleşme, aile büyüklerine yönelik artan saygısızlıklar, kabuğuna çekilen küçük ve çekirdek aileler ve çeşitli endişeleri nedeniyle tek çocuk yapan aileler" ile karşı karşıya kalındığını söyledi.

"Aile kurumunu" doğrudan hedef alan risk ve tehditlerin farkında olduklarına dikkati çeken Yurdakul, şöyle devam etti:

"Olimpiyat müsabakalarının açılış töreninde sergilenen tabloda ortaya saçılan cinsel kargaşa, cinsiyetsizlik ve bunları normalleştirmeye çalışan radikal unsurları, çocukların izlediği çizgi filmlerden oynadıkları oyunlara kadar onların karakterini, ailelerine sevgi ve saygılarını kötü yönde etkileyebilecek imajların ortalığa saçılmasını, kadın ve erkek ilişkilerini radikal görüşleriyle şekillendirmeye çalışan ve geleneksel değerlere doğrudan saldırı zemin oluşturan diziler, filmler, video klipler ve sosyal medya gönderilerini hep birlikte izledik ve izliyoruz."

RİSK VE TEHDİTLER

Konuşmasında bu risk ve tehditlere değinen Yurdakul, şunları söyledi:

"Küresel ekonomik gelişmeler, pandemiler, depremler ve savaşlar nedeniyle etkilenen aileler, hemen kuzeyimizde yaşanan savaş, Rusya ve Ukrayna tansiyonu nedeniyle beliren tehditler, güneyimizde kurulmak istenen terör devletçikleri ve kendi halkına eziyet eden liderlerden kaçan insanların oluşturduğu göçle meydana gelen demografik riskler, küçücük apartman dairelerine tıkılarak adeta tavuk kümeslerinde yaşamaya zorlanan ailelerimiz, kar hırsıyla ortalığın stüdyo tipi dairelerle dolmasına neden olan yerel yönetimler ve müteahhitler, artan gıda güvenliği ve tedarik riskleri nedeniyle gerektiği gibi beslenemeyen aileler, üretici aileleri tarımda ve hayvancılıkta zorlayan uluslararası baskılar, ev ekonomilerini etkileyen piyasa bozucu tekelleşmeler ve kötü niyetli piyasa aktörleri, üreme sağlığını tehdit eden unsurlar sonucu yalnızlaşan toplum."

ÇALIŞTAYIN İÇERİĞİ

Çalıştayın içeriğine ilişkin bilgi veren Yurdakul, gözlem ve anket çalışmaları ile bilimsel görüşler çerçevesinde başta "toplumsal ve demografik değişimlerin getirdiği riskler ve aile" ile "dijital bağımlılık, madde bağımlılığı ve aile" olmak üzere 12 farklı alt konuda aile kurumunu masaya yatırma kararı aldıklarını söyledi.

Çalıştayın amacını, "Aile kurumunun muhafazası, güçlendirilmesi ve geleceğe hazırlanması" olarak ifade eden Yurdakul, "Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonu ancak ailelerin huzuru, birliği, refahı ve gücü üzerine bina edilebilirse gerçekleşebilir." dedi.

Aile kurumunun, küresel dinamiklerin etkisiyle artan toplumsal sorunlar ve tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Yurdakul, Genel Başkan Bahçeli'nin, "Türk aile yapısı, bugün kitle haberleşme vasıtalarının saldırısına, çok cepheli tahribatına maruzdur. Kuşkusuz buna karşı yasal tedbirler geliştirmek, sosyal dokumuzu, milli kültürümüzü ve öz değerlerimizi korumak zorundayız." şeklindeki ifadelerini anımsattı.

Birliği ve refahı zedelenen aile kurumunun pek çok zorlukla karşı karşıya kaldığına işaret eden Yurdakul, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk milleti, tarihin en dinamik ve şartlara en hızlı uyum sağlayabilen milletlerinden biridir ancak tehditlerin sayısı ve etkinliği düşünüldüğünde siyaset kurumu, bu değişim ve dönüşüm çağında Türk milletine ve Türk aile yapısına odaklanarak gerekli tüm önlemleri almak zorundadır. Değişim ve dönüşüm adı altındaki riskler, büyük bir dalga olarak Türk milletinin kıyılarına vurmak üzeredir. Tarih, sağlam durabilmemizi ve kıyılarımızı tahkim edebilmemiz için ön alıcı politikalar geliştirme sorumluluğunu gündeme getirmiş bulunmaktadır. İşte bu hal ve şartlar altında tarih, hepimize bir sorumluluk yüklemektedir."

BAHÇELİ'YE SUNULACAK

Çalıştay kapsamında 12 başlık, akademisyen, siyasetçi, STK ve dernek temsilcileri, iş insanları ve alanında uzman kişiler tarafından ele alınacak. Yarın sona erecek çalıştayın konusuna ilişkin hazırlanacak bildirge, Genel Başkan Bahçeli'ye sunulacak.

Çalıştaya MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir, Mevlüt Karakaya ve İsmail Faruk Aksu ile bazı MHP milletvekilleri ve MYK üyeleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da katıldı.