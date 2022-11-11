Dünyayı dolaşan Ali Erbaş'ın, Anıtkabir'de katılmadığı tören sayısı 27 oldu!

11 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Yurtdışı ziyaretiyle dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir kez daha Anıtkabir’deki resmi törene katılmadı. Görev süresi boyunca hiç Anıtkabir’i ziyaret etmeyen Erbaş, üst üste 27. kez törende yer almadı.

Erbaş’ın, gününü Anıtkabir’e yaklaşık 10 dakika mesafedeki başkanlıkta geçirdiği öğrenildi. Öte yandan, cuma hutbesinde 10 Kasım’a değinmeyen Diyanet, yayımladığı mesajda Atatürk’ün adını bile geçirmedi. Açıklamada, “Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı vefatının 84. yılında saygı ve minnetle anıyor, geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehit ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Kutlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın, uğruna mücadele verdiği medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, milletimizin ve devletimizin huzuru ve refahı için çalışarak daha güzel yarınları tesis edebilmek için gayret göstermektir” denildi.