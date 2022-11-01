Diyanet İşleri Başkanlığı şikâyet etmişti: Savcılıktan 'Celal Şengör' kararı
Prof. Dr. Celal Şengör hakkında bir televizyon programında kullandığı sözler nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Savcı, Şengör hakkında 'takipsizlik' kararı verdi.
Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk’te katıldığı Teke Tek Bilim programında, Musa ve İbrahim peygamberlerin yaşadığına dair bir kanıt olmadığını, tarihi bir kişilik olarak yaşadığı kesin olarak bilinen tek peygamberin Hz. Muhammed olduğunu söylemişti.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Şengör'ün kullandığı ifadeler nedeniyle RTÜK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulunmuştu.
Programa RTÜK tarafından ceza verilirken, Şengör savcılık tarafından "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçlamasıyla ifadeye çağrılmıştı.
SAVCILIKTAN KARAR
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında; savcılık tarafından takipsizlik kararı verildiğini açıkladı.
Savcılık; Şengör’ün sözlerinde hakaret, Yahudiliği ve Hristiyanlığı, dini inançları aşağılama gibi suç olmadığına hükmetti.
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