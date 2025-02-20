Dursun Çiçek, CHP'nin ön seçim adaylığı için Meclis’te

Yayınlanma: 20.02.2025 - 16:22

Güncelleme: 20.02.2025 - 16:31

Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirleyeceği ön seçimde adaylığında gereken imzaları toplamak için TBMM’ye geldi.

Tek adayla ön seçimi zorlamanın ön seçimi zora sokacağını ifade eden Çiçek, “Biz ön seçimde tecrübeliyiz. 2015’te İstanbul’da ön seçimle geldik. Bu sefer de Sayın İmamoğlu ile beraber; başka adaylar da çıkacaktır, 1 buçuk milyondan fazla üyenin karşısına çıkacağız, adayımızı belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

5 VEKİLDEN İMZA TOPLADI

Aday olmak için gerekli 20 imzayı toplamak üzere Meclis’e geldiğini, şimdilik 5 milletvekilinin imza verdiğini söyleyen Çiçek, yarına kadar imzaları tamamlayacağını ifade etti.

İMAMOĞLU YARIN BAŞVURU YAPACAK

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın Ankara'da CHP Genel Merkezi’ne adaylık başvurusu yapması bekleniyor.

Milletvekillerinin adaylar için imza vermeye başladığı sürecin ilk günü olan salı günü, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için 30'dan fazla imza verilirken bugün itibariyle İmamoğlu için verilen imza sayının 100'ü geçtiği öğrenildi.