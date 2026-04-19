Duruşma öncesi iki kritik karar: Aziz İhsan Aktaş ve 4 ismin hesaplarındaki bloke kaldırıldı!

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında ikinci celse yarın başlayacak.

Mahkeme, celse arasında iki kritik karar verdi.

İddianamede “suç örgütü lideri” olarak yer alan ve hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenen Aziz İhsan Aktaş ile birlikte Baki Nugay, Doğan Aktaş, Özkan Aktaş ve Ümit Gözütok’un şahsi banka hesaplarındaki blokelerin kaldırılmasına hükmetti.

Kararın, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin daha önce verdiği tedbire ilişkin olduğu ve Türkiye Bankalar Birliği’ne yazı yazıldığı öğrenildi.

BİR KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan aynı dosya kapsamında İSFALT ayağında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

27 Şubat tarihli ara karar ile tutukluluğu devam eden eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali’nin de tahliyesine karar verildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASI İKİNCİ DURUŞMAYLA DEVAM EDECEK

Aralarında CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu 33’ü tutuklu 200 sanık ile başlayan ve ilk duruşması 27 Şubat'ta tamamlanan Aziz İhsan Aktaş davası, yarın ikinci duruşmayla devam edecek. Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu'nda görülen davada, şubat ayında yapılan ara değerlendirme ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil dokuz isim, ara kararın açıklandığı 27 Şubat'ta ise aralarında İSFALT ve BELTAŞ çalışanlarının olduğu yedi isim hakkında tahliye kararı verildi.

Davaya bakan İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin’in eşi Celal Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verdi.

GİZLİ TANIKLAR DİNLENECEK

Şubat ayında açıklanan ara kararla, dava kapsamında adli kontrol kararı bulunan sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verildi. İlk celsede savunması alınamayan dört sanık hakkında ise zorla getirme kararı verildi.

Geçtiğimiz hafta, Silivri'deki yoğun yargılama takvimi ve kullanım durumu gerekçesiyle, daha önce 2 No’lu salonda yapılan duruşmaların 6 No’lu salonda görülmesi kararlaştırıldı. Öte yandan, duruşmada bu hafta, dosyada yer alan “Yaprak” ve “XYZ49QP” adlı gizli tanıkların 20 ve 22 Nisan’da dinlenmesine karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ilk duruşmada verdiği ara karar doğrultusunda, soruşturma aşamasında beyanları alınan gizli tanıkların ikinci celsedeki duruşmada dinlenmesi kararlaştırıldı.