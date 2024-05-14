Duruşmada 'emrivaki' tartışması çıktı

Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:39

Güncelleme: 14.05.2024 - 10:39

FETÖ’nün Ergenekon kumpasının soruşturulmasında ve kovuşturulmasında görev alan hakimlerin ve savcıların “görevi kötüye kullanma, hürriyeti tahdit, suç uydurma, evrakta sahtecilik” suçlamalarıyla yargılandığı dava dün Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nde görülmeye devam etti. Kumpas davasının görüldüğü ve kapatılan 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski başkanı Hasan Hüseyin Özese ile eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel dünkü duruşmaya da katılmadı. Sanıklardan sadece örgüt üyeliği suçlamasından tutuklu olan Mehmet Murat Yönder, SEGBİS ile katılırken ve tutuksuz sanık Hüsnü Çalmuk salonda hazır bulundu.

ÇALMUK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mahkeme Başkanı, gelen dosyaları okumasının ardından sadece dosyalara yönelik ifadeleri aldı. Şikayetçilerden İbrahim Özcan ile avukatlar Nusret Senem ve Mustafa Hüseyin Buzoğlu, “dosyalara yönelik diyecek bir şeylerinin bulunmadığını ancak taleplerinin olduğunu” belirtti. Mahkeme Başkanı, sadece dosyalara yönelik ifadeleri dinleyeceğini talepleri daha sonra alacağını söyledi. Savcı “esas hakkındaki mütalaası yönünde karar verilmesi” isteminde bulundu. Sanık Çalmuk ise dosyalara yönelik bir ifadesinin olmadığını belirterek, “mahkemenin yasalara aykırı hareket ettiğini ileri sürerken, suç duyurusunda bulunduğunu” söyledi.

'EMRİVAKİ YAPIYORSUNUZ'

Başkan, Çalmuk’un ifadelerinin ardından şikayetçi ve avukatların taleplerini almadan ara kararını açıkladı. Mahkeme Başkanı, sanıklar Özese ile Çalmuk’un “reddi hâkim” talebiyle ilgili Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin kararının bekleneceğini, bu gerekçeyle duruşmanın 20 Mayıs saat 10.00’a ertelendiğini açıkladı. Başkanın bu kararına karşı avukatlar Mustafa Hüseyin Buzoğlu ile Nusret Senem taleplerinin olduğunu anımsatınca, Mahkeme Başkanı “Duruşma bitti” yanıtını verdi. Av. Senem, başkanın bu yanıtına karşı; “Emrivaki (oldubitti) yapıyorsunuz. Böyle tutum olmaz” dedi. Senem ve Buzoğlu tavırlarını sürdürünce mübaşir avukatlardan dışarı çıkmasını istedi, Mahkeme Başkanı da “Duruşma bitti. Sözlerinize dikkat edin” dedi. Buna karşın Senem ise “Böyle yargılama olmaz, Taraflı davranıyorsunuz” ifadelerini kullanarak salondan çıktı.