Ergenekon kumpasının hakimleri ve savcılarının yargılandığı dava sürüyor
Ergenekon kumpas davasının hakimleri ile savcılarının yargılanması sürüyor. Yargılanma kapsamında Emekli Yarbay Mustafa Dönmez, müşteki sıfatıyla yargılanma sürecine katılarak, işbirliği kapsamında bildiklerini heyete sunmak için dilekçe verdi.
FETÖ’nün Ergenekon kumpasının hakimleri Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Ercan Fırat, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve eski savcılar Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Mehmet Murat Dalkuş’un da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanmaları sürüyor. Söz konusu isimlerin yargılanmasına bugün Yargıtay 8. Dairesi’nde görülecek duruşmayla devam edilecek.
'EMNİYET'TE ÖZ YAPILANMASI' İDDİASI
Davaya suçtan zarar gören veya suçun mağduru olan müşteki sıfatıyla katılan emekli Yarbay Mustafa Dönmez, 1 Nisan’da mahkeme heyetine dilekçe verdi. Dönmez dilekçesinde; kumpas döneminde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev alan ve FETÖ kumpas davalarının savcısı Zekeriya Öz’ün talimatlarıyla hareket eden bir grubun olduğunu iddia etti. İddia kapsamında davada araştırma yapılmasını isteyen Dönmez; dilekçe kapsamında heyete iddialarına ilişkin elinde bulgular olduğunu ileri sürdüğü bir takım görsel kayıt sundu. Dönmez, dilekçede görsel bulgulara ilişkin şu ifadelere yer verdi:
- Birinci videoda yer alan kumpas elemanlarının konuşmalarını izlettirmek istiyorum.
- İkinci video; ABD istihbarat şeflerinden aldıkları kursu itiraf eden polisin konuşmasının deşifresidir.
- Üçüncü videoda; ‘şunu sök, ona tak’ yöntemiyle suç delili imal etme ve hazırlama görüntüsü vardır.
- Altıncı videoda; yüzün üstünde kumpasın görseli mevcuttur. Geniş sunum imkanlarında kurulan kumpasın detaylarını tüm yalınlığıyla ispatlayabilirim.
‘ÇALMUK, DELİLLERİ DEĞİŞTİRDİ' İDDİASI
Dönmez, dilekçesinde sanıklardan hakim Hüsnü Çalmuk'un kumpas sürecinde bulguları değiştirip yok ettiğini ileri sürdü. “Bu FETÖ mensupları şimdi yargılanıyorlar ve yaptıkları fenalıklardan olmadıklarını pişkin savunmalarındaki beyanlarında görülüyor” diyen Dönmez, “Onlarca masum insan hukuksuz yargılamalarla hayatları karartılmıştır. Karşınızda duran sanıklar, gözyaşlarının, ağıtların uygulayıcısı cellatları olmuşlardır. Gerekli görülmesi halinde şahsımın sizlere objektif verilerle sunum yapabilmesi için yeterince süre verilmesini ve sunum yapmama müsade edilirse bilgisayar düzeneğinin duruşma salonunda hazır edilmesini talep ediyorum. Elimdeki tüm kanıtları sizlere arz etmeye ve her türlü işbirliğine hazır olduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
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