Duruşmaya 1 gün kala... İmamoğlu davasında savcı 'rapor' aldı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 16:50

Güncelleme: 19.11.2024 - 17:15

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla yargılandığı davaya yarın Büyükçekmece 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.

KARAR İLERİ BİR TARİHE ERTELENEBİLİR

Son duruşmada mahkeme hakimi savcılığa esas hakkında mütalaasını hazırlamasını istemiş, yarınki duruşmada açıklaması için süre vermişti. Ancak duruşma savcısının bugün ve yarın geçerli olmak üzere rapor alarak izne ayrıldığı öğrenildi.

Yarınki duruşmaya geçici savcı katılacak. O sebeple mütalaa açıklaması pek mümkün görünmüyor. Yarın mütalaa açıklanmazsa duruşma büyük ihtimalle ileri bir tarihe ertelenecek.

HSK KARARNAMESİ ÖNCESİ ŞÜPHE

Haftaya açıklanacak Hakimler Savcılar Kurulu güz kararnamesi öncesi yaşanan bu gelişme şüphe uyandırdı.

Mazeret kararnamesi döneminde hakimin talebi olmadan yerinin değiştirilmesi ilke kararnamesine aykırı olsa da yaşananların hakimin değiştirilmesine dönük bir hamle olabileceği değerlendiriliyor.

SON DURUŞMADA YAŞANANLAR

Son duruşmada, soruşturma aşaması ile yargılama aşamasında alınan iki ayrı bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğu gerekçesiyle üçüncü bilirkişi raporu hazırlandı. Rapor dava dosyasına girdi ve tutanağa geçirildi.

Raporda öne çıkan tespitler şöyle: İçişleri Bakanlığı genelgesine göre belediyelerde başkanlar harcama ve ihale yetkilisi değil, İmamoğlu da harcama yetkilisi değil üst yönetici konumunda. İmamoğlu’nun ihale komisyonunda görevi ve komisyon kararını onaylama yetkisi yok, söz konusu belgelerde de imzası yok.

İmamoğlu’nun ihale sürecinde ve daha sonra uygulama safhasında herhangi bir talimat verdiğine veya dolaylı da olsa yönlendirmesinin bulunduğuna ilişkin herhangi bir delilin mevcut olmadığı ifade edildi.

İşçilere ek sözleşme uygulamasıyla daha düşük asgari ücret farkı ödendiği, ek sözleşmeyle ödemeye esas yüzde oranlarının belediyenin lehine aşağıya çekildiği, ek sözleşme sonucu yapılan uygulamayla daha düşük ödemede bulunularak belediye lehine 141 bin 840 lira 72 kuruş kazanç sağlandı. İmamoğlu ile diğer altı sanık mevzuata aykırılık teşkil edecek ve kamu zararına neden olacak işlem ve eylemi tespit edilmedi.

Sanık İmamoğlu’nun avukatları, bilirkişi raporuna katıldıklarını belirtirken, İçişleri Bakanlığı adına katılan avukatsa rapora karşı itiraz dilekçesi sunduklarını söyledi. Mahkeme, bilirkişi raporunda önceki ara kararlarda belirtilen hususlara cevap verildiğine kanaat getirerek söz konusu itirazı reddetti.

Dava dosyasını mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderen mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE NELER VAR ?

Büyükçekmece Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olaraksa Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer alıyor.

İddianamede, 29 Aralık 2015’te ‘Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi’ ihalesi sırasında İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye başkanı olduğu, diğer sanıklarınsa belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları anlatılıyor.

Beylikdüzü Belediye başkanlığınca yapılan söz konusu ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede şöyle denildi:

“Sanıklar, ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsünü haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçunu işledikleri anlaşılmıştır.”

İddianamede, sanıklar İmamoğlu, Ülken, Gül, Çetin, Çuhadar, Hepgül ve Dişisağlam hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan üçer yıldan yedişer yıla kadar hapis cezası isteniyor.