Ekrem İmamoğlu'ndan 'bizim safımız belli' paylaşımı

Yayınlanma: 18.11.2024 - 19:51

Güncelleme: 18.11.2024 - 19:55

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde bulunan Kent Lokantısı açılışına katıldı. İmamoğlu ardından ilçedeki esnaf ve pazarları ziyaret etti.

Ziyarette yurttaşların derdini dinleyen İmamoğlu yoğun ilgi ile karşılaştı. İmamoğlu bu anları sosyal medya hesabından, "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" ifadeleri ile paylaştı.

Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı. pic.twitter.com/OkRH3FnpFK — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 18, 2024

CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aynı gün, hakkında hapis ve siyasi istemli davanın duruşmasına katılacağını sosyal medya hesabından, "Safları sıklaştırın" sözleri ile duyurmuştu.