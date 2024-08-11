Düşen alım gücü ve yetersiz ücretler, memur, işçi ve emeklileri eritmeye devam ediyor

Yayınlanma: 11.08.2024 - 04:32

Güncelleme: 11.08.2024 - 04:32

Geçinmekte zorlanan emekçi ve emeklileri gelecek yıl da zor bir dönem bekliyor. 2025 yılında memur, işçi ve emeklileri bekleyen tablo şöyle:

SÖZLEŞME ETKİSİ: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun belirlediği toplusözleşmeye göre memur ve memur emeklisi bu yıl için yüzde 15+10 zam almıştı. Ancak gelecek yıl toplusözleşme zammı yüzde 6+5 olacak. Memur ve memur emeklisi, ayrıca 6 aylık enflasyon (TÜFE) oranlarına göre fark da alacak.

ASGARİ ÜCRETLİ: İktidar, taleplere karşın bu yıl temmuzda asgari ücreti artırmadı. Zam ocak ayına kaldı. Ancak asgari ücrete yılbaşında yapılacak zammın da düşük oranlı olması bekleniyor. Çünkü iktidar asgari ücret zammını “enflasyona göre” yapıyor. Merkez Bankası’nın yıllık enflasyon tahmini 2024 sonu için yüzde 38, 2025 sonu için yüzde 14. İktidarın yürürlükteki orta vadeli programında ise bu yıl için enflasyon beklentisi yüzde 33, gelecek yıl ise yüzde 15.2. İktidar eylül ayında yeni programı yayımlayacak. Orada enflasyon beklentisi daha net görülecek. İktidar gelecek yıl enflasyonda düşme bekliyor. Yenilenecek oranların da yine bu seviyelere yakın olması bekleniyor. Bu nedenle de iktidarın halen 17 bin 2 lira olan net asgari ücrete ocak ayında yapacağı zammın düşük kalması bekleniyor.

KAMU İŞÇİSİ: Yaklaşık 1 milyona yakın kamu işçisine yapılacak ücret zammı ise gelecek yıl imzalanacak çerçeve protokole göre belirlenecek. Bunun için işçi konfederasyonları ile iktidar masaya oturacak. İşçilerin ocak ayından itibaren alacakları zamlar imzalanacak “kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolüne” göre şekillenecek.

YİNE “0” ZAM: İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık artışları gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Milyonlarca işçi ve Bağ-Kur emeklisi ocak ayında bu yılın ikinci yarısında oluşan TÜFE oranında zam alacak. Ancak enflasyonda düşme bekleniyor. Bu da işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının düşük kalacağı anlamına geliyor. Buna karşın en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ocak ayında şu anda kök aylığı 10 bin lira olan emekliler yine “sıfır zamla” karşı karşıya kalacak. Çünkü mevzuat gereği yapılması gereken artışlarla kök aylıkları ancak 12 bin 500 lira seviyesine çıkacak. Emekli zaten 12 bin 500 lira aldığı için de “sıfır zamla” karşı karşıya kalacak. Bu nedenle de iktidarın ocak ayında yine en düşük aylıkta artış yapabileceğine dikkat çekiliyor.