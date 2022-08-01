Düzce Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı
FETÖ'nün mülki idari yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında göreve geçtiğimiz yıl atanan Düzce Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, görevden alındı.
Kahramanmaraş Türkoğlu Kaymakamlığı'ndan Düzce Vali Yardımcılığı görevine atanan ve Düzce’de 2021 yılında göreve başlayan Gürbüz Saltaş’ın FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığı öğrenildi.
Bölgenin yerel haber sitelerinden Düzce'nin sesinde yer alan habere göre, Düzce’ye geldiği günden bugüne kadar özellikle vali yardımcılarının kaldığı lojmanlarda yaptığı lüks harcamalarla gündeme gelen ve kendisine jakuzi yaptırmak için devlet imkanlarını kullandığı öne sürülen Saltaş’ın hafta sonu göz altına alındığı ileri sürüldü.
Ayrıca Düzce Valiliği resmi web sitesinde yöneticiler bölümünde Saltaş’ın resmi ve öz geçmişi de kaldırıldı.
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